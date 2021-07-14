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J&J и AstraZeneca исследуют снижение риска тромбозов при модификации вакцин

Ведомости

Компании Johnson & Johnson, AstraZeneca и Оксфордский университет проводят исследования, чтобы выяснить, сможет ли потенциальная модификация их вакцин от коронавируса снизить или устранить риск появления тромбозов после прививки, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к процессу.

По словам собеседников издания, независимые ученые из США, Канады и Европы частично поддерживают появляющиеся версии образования тромбов после прививки. Это внушает надежду на выявление причины их появления и модификацию вакцины AstraZeneca к следующему году.

Представитель Johnson & Johnson сообщил, что компания поддерживает продолжение исследований и анализа, сейчас она работает с экспертами по медицине и мировыми органами здравоохранения. В AstraZeneca отметили, что компания активно работает с регулирующими органами и научным сообществом, чтобы понять, почему образуются тромбы.

Модификация вакцин может потребовать одобрения со стороны регулирующих органов. Согласно подсчетам в Великобритании и Европе, после прививки AstraZeneca риск образования тромбов составляет примерно 1-2 случая на 100 000 привившихся.

Связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом ранее подтвердило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили вакцинацию.

Ранее по теме: Власти США сообщили о редком побочном эффекте после вакцины J&J

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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