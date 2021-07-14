J&J и AstraZeneca исследуют снижение риска тромбозов при модификации вакцин

Представитель Johnson & Johnson сообщил, что компания поддерживает продолжение исследований и анализа, сейчас она работает с экспертами по медицине и мировыми органами здравоохранения. В AstraZeneca отметили, что компания активно работает с регулирующими органами и научным сообществом, чтобы понять, почему образуются тромбы.