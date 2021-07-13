Власти США сообщили о редком побочном эффекте после вакцины J&J
Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США предупредило, что после прививки вакциной Johnson & Johnson может появиться редкий побочный эффект – синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система атакует нервные клетки. Об этом сообщила газета The Washington Post.
После введения в США 12,8 млн доз вакцины появилось около 100 сообщений о синдроме Гийена-Барре. 95 из них потребовали госпитализации, один человек умер. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), побочный эффект появлялся примерно через две недели после прививки в основном у мужчин 50 лет и старше. В J&J заявили, что «вероятность такого заболевания крайне мала, а количество зарегистрированных случаев незначительно превышает естественное число заболевших».
В начале апреля власти США приостановили использование вакцины Johnson & Johnson в стране из-за образования тромбозов у шести женщин, однако уже 24 апреля ограничение было снято. Тогда в консультативном комитете по вопросам практики иммунизации при Центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что преимущества препарата перевешивают риски, связанные с возможным появлением тромбов.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины Johnson & Johnson 11 марта. Ее особенность заключается в том, что она вводится единоразово, а не в два этапа, как другие аналогичные препараты.