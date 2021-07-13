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Власти США сообщили о редком побочном эффекте после вакцины J&J

Ведомости

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США предупредило, что после прививки вакциной Johnson & Johnson может появиться редкий побочный эффект – синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система атакует нервные клетки. Об этом сообщила газета The Washington Post.

После введения в США 12,8 млн доз вакцины появилось около 100 сообщений о синдроме Гийена-Барре. 95 из них потребовали госпитализации, один человек умер. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), побочный эффект появлялся примерно через две недели после прививки в основном у мужчин 50 лет и старше. В J&J заявили, что «вероятность такого заболевания крайне мала, а количество зарегистрированных случаев незначительно превышает естественное число заболевших».

В начале апреля власти США приостановили использование вакцины Johnson & Johnson в стране из-за образования тромбозов у шести женщин, однако уже 24 апреля ограничение было снято. Тогда в консультативном комитете по вопросам практики иммунизации при Центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что преимущества препарата перевешивают риски, связанные с возможным появлением тромбов.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины Johnson & Johnson 11 марта. Ее особенность заключается в том, что она вводится единоразово, а не в два этапа, как другие аналогичные препараты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных