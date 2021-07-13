Власти США сообщили о редком побочном эффекте после вакцины J&J

После введения в США 12,8 млн доз вакцины появилось около 100 сообщений о синдроме Гийена-Барре. 95 из них потребовали госпитализации, один человек умер. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), побочный эффект появлялся примерно через две недели после прививки в основном у мужчин 50 лет и старше. В J&J заявили, что «вероятность такого заболевания крайне мала, а количество зарегистрированных случаев незначительно превышает естественное число заболевших».