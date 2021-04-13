Johnson & Johnson приостановила поставку своей вакцины от COVID-19 в Европу

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины Johnson & Johnson 11 марта. Ее особенность заключается в том, что она вводится единоразово, а не в два этапа, как другие аналогичные препараты. Среди побочных эффектов от ее применения разработчики указали боль, покраснение и отек в месте инъекции, головную и мышечную боль, усталость, тошноту и лихорадку.