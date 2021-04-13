Johnson & Johnson приостановила поставку своей вакцины от COVID-19 в Европу
Компания Johnson & Johnson заявила о приостановке поставок своей вакцины от коронавируса в европейские страны после сообщений об образовании тромбов у некоторых привитых. Об этом говорится на официальном сайте организации.
«Из-за чрезмерной осторожности CDC и FDA рекомендовали приостановить использование нашей вакцины. Кроме того, мы рассматриваем эти случаи с европейскими органами здравоохранения. Мы приняли решение заранее отложить распространение нашей вакцины в Европе», — сказано в заявлении.
Ранее сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовало временно прекратить вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson после образования тромбов у шести привитых женщин в возрасте от 18 до 48 лет. Отмечалось, что симптомы заболевания проявились спустя 6-13 дней после прививки, причем возникновение тромбов произошло наряду с низким уровнем тромбоцитов в крови пациентов.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины Johnson & Johnson 11 марта. Ее особенность заключается в том, что она вводится единоразово, а не в два этапа, как другие аналогичные препараты. Среди побочных эффектов от ее применения разработчики указали боль, покраснение и отек в месте инъекции, головную и мышечную боль, усталость, тошноту и лихорадку.