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Johnson & Johnson приостановила поставку своей вакцины от COVID-19 в Европу

Ведомости

Компания Johnson & Johnson заявила о приостановке поставок своей вакцины от коронавируса в европейские страны после сообщений об образовании тромбов у некоторых привитых. Об этом говорится на официальном сайте организации.

«Из-за чрезмерной осторожности CDC и FDA рекомендовали приостановить использование нашей вакцины. Кроме того, мы рассматриваем эти случаи с европейскими органами здравоохранения. Мы приняли решение заранее отложить распространение нашей вакцины в Европе», — сказано в заявлении.

Ранее сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовало временно прекратить вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson после образования тромбов у шести привитых женщин в возрасте от 18 до 48 лет. Отмечалось, что симптомы заболевания проявились спустя 6-13 дней после прививки, причем возникновение тромбов произошло наряду с низким уровнем тромбоцитов в крови пациентов.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины Johnson & Johnson 11 марта. Ее особенность заключается в том, что она вводится единоразово, а не в два этапа, как другие аналогичные препараты. Среди побочных эффектов от ее применения разработчики указали боль, покраснение и отек в месте инъекции, головную и мышечную боль, усталость, тошноту и лихорадку. 

Ранее по теме: В США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных