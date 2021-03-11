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Европейский регулятор одобрил четвертую вакцину от коронавируса

Ведомости

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson.

«EMA рекомендовала предоставить условное разрешение на продажу вакцины от COVID-19 Janssen для профилактики COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет», — говорится в сообщении регулятора.

EMA пришло к выводу, что данные по вакцине были достоверными и соответствовали критериям эффективности, безопасности и качества. «Вакцина против COVID-19 Janssen является четвертой вакциной, рекомендованной в ЕС для профилактики COVID-19», — подчеркнули в агентстве.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Евросоюзе уже зарегистрированы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca

Ранее по теме: Три страны ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных