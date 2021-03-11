Европейский регулятор одобрил четвертую вакцину от коронавируса
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson.
«EMA рекомендовала предоставить условное разрешение на продажу вакцины от COVID-19 Janssen для профилактики COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет», — говорится в сообщении регулятора.
EMA пришло к выводу, что данные по вакцине были достоверными и соответствовали критериям эффективности, безопасности и качества. «Вакцина против COVID-19 Janssen является четвертой вакциной, рекомендованной в ЕС для профилактики COVID-19», — подчеркнули в агентстве.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Евросоюзе уже зарегистрированы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.