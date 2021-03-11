Европейский регулятор одобрил четвертую вакцину от коронавируса

EMA пришло к выводу, что данные по вакцине были достоверными и соответствовали критериям эффективности, безопасности и качества. «Вакцина против COVID-19 Janssen является четвертой вакциной, рекомендованной в ЕС для профилактики COVID-19», — подчеркнули в агентстве.