Роспотребнадзор сообщил о преобладании дельта-штамма коронавируса в Крыму
Роспотребнадзор фиксирует преобладание дельта-штамма коронавируса в Крыму, заявила главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании регионального оперштаба.
«По результатам секвенирования за последнюю неделю установлено, что Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующее значение имеет циркулирующий вирус индийского штамма "дельта"», — сказала Пеньковская (цитата по ТАСС).
Она отметила, что уровень эпидемического порога по сезонной заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Крыму впервые за 20 лет превысил эпидемические пороги, что связано с циркуляцией этой мутации. В результате заражения дельта-штаммом у пациентов возникают симптомы ОРВИ, а инкубационный период сокращается до пяти-шести дней, в то время как при заражении уханьским вариантом вируса он составлял 14 дней.
Уровень распространения коронавируса в Крыму за месяц вырос в два раза. Ситуация с распространением COVID-19 продолжает оставаться нестабильной, отмечается тенденция к значительному росту числа заболевших, сказала она. По данным оперативного штаба на 14 июля, в Крыму за последние сутки выявили 375 новых случаев коронавируса, 553 человека выздоровели, 8 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 53 000 случаев заражения и 1615 летальных исходов.
Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.