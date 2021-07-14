Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Роспотребнадзор сообщил о преобладании дельта-штамма коронавируса в Крыму

Ведомости

Роспотребнадзор фиксирует преобладание дельта-штамма коронавируса в Крыму, заявила главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании регионального оперштаба.

«По результатам секвенирования за последнюю неделю установлено, что Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующее значение имеет циркулирующий вирус индийского штамма "дельта"», — сказала Пеньковская (цитата по ТАСС).

Она отметила, что уровень эпидемического порога по сезонной заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Крыму впервые за 20 лет превысил эпидемические пороги, что связано с циркуляцией этой мутации. В результате заражения дельта-штаммом у пациентов возникают симптомы ОРВИ, а инкубационный период сокращается до пяти-шести дней, в то время как при заражении уханьским вариантом вируса он составлял 14 дней.

Уровень распространения коронавируса в Крыму за месяц вырос в два раза. Ситуация с распространением COVID-19 продолжает оставаться нестабильной, отмечается тенденция к значительному росту числа заболевших, сказала она. По данным оперативного штаба на 14 июля, в Крыму за последние сутки выявили 375 новых случаев коронавируса, 553 человека выздоровели, 8 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 53 000 случаев заражения и 1615 летальных исходов.

Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.

Ранее по теме: Власти Крыма ужесточили ограничения из-за COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных