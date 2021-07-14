Роспотребнадзор сообщил о преобладании дельта-штамма коронавируса в Крыму

Она отметила, что уровень эпидемического порога по сезонной заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Крыму впервые за 20 лет превысил эпидемические пороги, что связано с циркуляцией этой мутации. В результате заражения дельта-штаммом у пациентов возникают симптомы ОРВИ, а инкубационный период сокращается до пяти-шести дней, в то время как при заражении уханьским вариантом вируса он составлял 14 дней.