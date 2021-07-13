Власти Крыма ужесточили ограничения из-за COVID-19

В этих регионах также запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и дискотеки, работа ночных клубов, концертных и танцевальных залов. Театры и кинотеатры должны заполняться не более чем на 50%, а заведения общепита в торговых центрах — работать только навынос и доставку. Работа аттракционов, аквапарков и развлекательных центров запрещена по средам и воскресеньям для проведения генеральной уборки и дезинфекции.