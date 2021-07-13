Власти Крыма ужесточили ограничения из-за COVID-19
Проведение массовых мероприятий ограничено в нескольких районах Крыма в связи с распространением коронавируса, следует из указа главы республики Сергея Аксенова.
«Запретить на территориях г. Симферополя, Симферопольского района, г. Ялты, г. Алушты, г. Феодосии, г. Судака, г. Джанкоя, Джанкойского района, г. Бахчисарая, Бахчисарайского района: …проведение общегородских массовых мероприятий», – говорится в документе.
В этих регионах также запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и дискотеки, работа ночных клубов, концертных и танцевальных залов. Театры и кинотеатры должны заполняться не более чем на 50%, а заведения общепита в торговых центрах — работать только навынос и доставку. Работа аттракционов, аквапарков и развлекательных центров запрещена по средам и воскресеньям для проведения генеральной уборки и дезинфекции.
По данным оперативного штаба на 13 июля, в Крыму за последние сутки выявили 369 новых случаев коронавируса, 189 человек выздоровели, 9 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 52 000 случаев заражения и 1607 летальных исходов.