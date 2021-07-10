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Власти Кубани предупредили о штрафах для непривитых туристов

Ведомости

Туристы, которые приедут на курорты Краснодарского края без сертификата о прохождении вакцинации и откажутся делать прививку после заселения, могут быть оштрафованы на 30 000 руб., сообщается на сайте администрации региона.

Отмечается, что туристы, прибывающие в регион, должны иметь на руках сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг, сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации, либо справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста в случае противопоказаний к вакцинации. При отсутствии документов о прохождении вакцинации турист должен предоставить отрицательный результат ПЦР-теста и дать согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения.

«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для туристов накануне. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что для вакцинации приезжающих регион запросил у федерального центра дополнительно 300 000 доз вакцины. 

30 июня власти Кубани также смягчили санитарные ограничения по заселению туристов в отели. Согласно внесенным изменениям, с 1 августа въезжать в гостиницы смогут не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим. 28 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о падении продаж туров на курорты Краснодарского края в два-три раза. При этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе 25 июня заявила, что россияне аннулировали более 70% забронированных на август туров в Краснодарский край после введения ограничений для туристов.

Ранее по теме: В Краснодарском крае откроют дополнительные пункты вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных