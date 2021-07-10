Власти Кубани предупредили о штрафах для непривитых туристов

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим. 28 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о падении продаж туров на курорты Краснодарского края в два-три раза. При этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе 25 июня заявила, что россияне аннулировали более 70% забронированных на август туров в Краснодарский край после введения ограничений для туристов.