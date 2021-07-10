Власти Кубани предупредили о штрафах для непривитых туристов
Туристы, которые приедут на курорты Краснодарского края без сертификата о прохождении вакцинации и откажутся делать прививку после заселения, могут быть оштрафованы на 30 000 руб., сообщается на сайте администрации региона.
Отмечается, что туристы, прибывающие в регион, должны иметь на руках сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг, сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации, либо справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста в случае противопоказаний к вакцинации. При отсутствии документов о прохождении вакцинации турист должен предоставить отрицательный результат ПЦР-теста и дать согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения.
«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для туристов накануне. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что для вакцинации приезжающих регион запросил у федерального центра дополнительно 300 000 доз вакцины.
30 июня власти Кубани также смягчили санитарные ограничения по заселению туристов в отели. Согласно внесенным изменениям, с 1 августа въезжать в гостиницы смогут не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане.
В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим. 28 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о падении продаж туров на курорты Краснодарского края в два-три раза. При этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе 25 июня заявила, что россияне аннулировали более 70% забронированных на август туров в Краснодарский край после введения ограничений для туристов.