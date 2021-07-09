В Краснодарском крае откроют дополнительные пункты вакцинации
Власти Краснодарского края оснастят отели и санатории региона дополнительными пунктами вакцинации для туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Дополнительные пункты будет развернуты в связи с введением с 1 августа въезда туристов по отрицательным ПЦР-тестам при условии, что в течение трех дней после заезда они привьются.
«С 1 августа туристы смогут сделать прививку в течение трех дней после заселения в гостиницы Кубани. Для этого в отелях и санаториях откроют дополнительные пункты», — говорится в сообщении.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сегодня заявил, что все туристы, прибывающие в Краснодарский край с 1 августа, должны иметь в день приезда отрицательный ПЦР-тест, а также сделать прививку от коронавируса в течение трех дней по прибытии.
Он отметил, что в последние две недели на Кубани фиксируется рост заболеваемости, причем 5 июля достигнут максимум с начала пандемии (204 случая), поэтому в таких условиях «на первый план выходит вакцинация». «С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», — написал Кондратьев в своем Telegram, пояснив, что соответствующее решение принято совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой.
30 июня власти Кубани смягчили санитарные ограничения по заселению туристов в отели. Согласно внесенным изменениям, с 1 августа въезжать в гостиницы смогут не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане.
28 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о падении продаж туров на курорты Краснодарского края в два-три раза. При этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе 25 июня заявила, что россияне аннулировали более 70% забронированных на август туров в Краснодарский край после введения ограничений для туристов.