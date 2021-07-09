В Краснодарском крае откроют дополнительные пункты вакцинации

Он отметил, что в последние две недели на Кубани фиксируется рост заболеваемости, причем 5 июля достигнут максимум с начала пандемии (204 случая), поэтому в таких условиях «на первый план выходит вакцинация». «С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», — написал Кондратьев в своем Telegram, пояснив, что соответствующее решение принято совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой.