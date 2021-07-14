Почти треть россиян планируют провести отпуск дома

«Среди россиян, которым предстоит отпуск с июля по сентябрь 2021-го, остаться дома намерен 31%», – говорится в сообщении пресс-службы сервиса. Отправиться на море планируют 12% опрошенных, в другой город или на дачу – по 8%, в Краснодарский край – 7%, в Крым – 5%, в Турцию или на природу – по 4%, в Санкт-Петербург или Европу – по 2%. При этом женщины чаще планировали остаться дома, поехать на дачу или на море, а мужчины – отправиться за границу.