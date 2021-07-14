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Почти треть россиян планируют провести отпуск дома

Ведомости

Почти треть – 31% – россиян планируют провести отпуск дома, к такому выводу пришел сервис Superjob в результате опроса, в котором участвовали 1600 человек старше 18 лет.

«Среди россиян, которым предстоит отпуск с июля по сентябрь 2021-го, остаться дома намерен 31%», – говорится в сообщении пресс-службы сервиса. Отправиться на море планируют 12% опрошенных, в другой город или на дачу – по 8%, в Краснодарский край – 7%, в Крым – 5%, в Турцию или на природу – по 4%, в Санкт-Петербург или Европу – по 2%. При этом женщины чаще планировали остаться дома, поехать на дачу или на море, а мужчины – отправиться за границу.

Ранее аналитический центр НАФИ представил результаты исследования, согласно которым 66% россиян решили отказаться от отпуска летом 2021 г. На такое решение повлияли ограничения, связанные с коронавирусом. Путешествия этим летом запланировали лишь 34% россиян, большинство из них будут путешествовать на автомобиле по России и не собираются выезжать за границу, утверждается в исследовании. Лишь 5 из 34% запланировали отдых за рубежом.

По данным оперативного штаба на 14 июля, в России за последние сутки выявили 23 827 новых случаев коронавируса, 21 269 человек выздоровели, 786 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заражения и свыше 145 000 летальных исходов.

Ранее по теме: Две трети россиян решили отказаться от отпуска этим летом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных