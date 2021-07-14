Почти треть россиян планируют провести отпуск дома
Почти треть – 31% – россиян планируют провести отпуск дома, к такому выводу пришел сервис Superjob в результате опроса, в котором участвовали 1600 человек старше 18 лет.
«Среди россиян, которым предстоит отпуск с июля по сентябрь 2021-го, остаться дома намерен 31%», – говорится в сообщении пресс-службы сервиса. Отправиться на море планируют 12% опрошенных, в другой город или на дачу – по 8%, в Краснодарский край – 7%, в Крым – 5%, в Турцию или на природу – по 4%, в Санкт-Петербург или Европу – по 2%. При этом женщины чаще планировали остаться дома, поехать на дачу или на море, а мужчины – отправиться за границу.
Ранее аналитический центр НАФИ представил результаты исследования, согласно которым 66% россиян решили отказаться от отпуска летом 2021 г. На такое решение повлияли ограничения, связанные с коронавирусом. Путешествия этим летом запланировали лишь 34% россиян, большинство из них будут путешествовать на автомобиле по России и не собираются выезжать за границу, утверждается в исследовании. Лишь 5 из 34% запланировали отдых за рубежом.
По данным оперативного штаба на 14 июля, в России за последние сутки выявили 23 827 новых случаев коронавируса, 21 269 человек выздоровели, 786 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заражения и свыше 145 000 летальных исходов.