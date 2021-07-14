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Песков заявил о политизации продвижения российских вакцин за рубежом

Ведомости

Продвижение российских вакцин за рубежом зачастую сталкивается с политизированным подходом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинение РФ и Китая в политизации поставок вакцин со стороны МИД Германии.

«Мы-то как раз не занимаемся никакой политизацией и считаем, что, наоборот, процесс продвижения наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом, что мы расцениваем крайне негативно», – сказал Песков. Он отметил, что в России выступают категорически против политизации всего, что связано с вакцинами.

Ранее агентство Reuters со ссылкой источники сообщило, что разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» неоднократно не предоставляли данные, которые регулирующие европейские органы считают стандартными требованиями для утверждения препарата. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг эту информацию, назвав ее примером fake news, а гендиректор фонда Кирилл Дмитриев отметил, что дискредитация вакцины началась еще до ее регистрации. 

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник Лайт». «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире в августе прошлого года и в настоящий момент одобрена более чем в 60 странах.

Ранее по теме: РФПИ назвал фейком сообщения о причинах задержки регистрации «Спутника V» в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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