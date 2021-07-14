Песков заявил о политизации продвижения российских вакцин за рубежом

«Мы-то как раз не занимаемся никакой политизацией и считаем, что, наоборот, процесс продвижения наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом, что мы расцениваем крайне негативно», – сказал Песков. Он отметил, что в России выступают категорически против политизации всего, что связано с вакцинами.