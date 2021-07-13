РФПИ назвал фейком сообщения о причинах задержки регистрации «Спутника V» в ЕС
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опровергает информацию, опубликованную агентством Reuters, о том, что регистрация вакцины «Спутник V» затягивается из-за задержек в подаче необходимых документов. Об этом говорится в сообщении РФПИ, опубликованном в Telegram-канале вакцины.
По данным РФПИ, единственный процитированный не анонимно эксперт в материале агентства – доктор Сесил Черкинский – официально опроверг свою цитату.
«Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби. Материал Reuters содержит грубейшие ошибки и вводит читателей в заблуждение касательно вакцины «Спутник V», ее характеристик, а также взаимодействия разработчиков препарата со специалистами EMA, о чем РФПИ предупредил редакцию Reuters еще до публикации. РФПИ опровергает информацию Reuters, основанную на анонимных источниках», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев отвергал эту информацию, заявляя, что дискредитация вакцины началась еще до ее регистрации.
По словам Дмитриева, EMA подтвердило, что у российской вакцины «очень хорошие клинические данные». Кроме того, препарат уже был зарегистрирован 67 странами, которые публикуют данные о его использовании в международных научных журналах.
«У нас очень хороший прогресс с EMA, очень позитивный диалог с их профессиональной командой. Мы ожидаем одобрения EMA осенью, и с их стороны пока не было серьезных замечаний», — подчеркнул глава РФПИ.
Ранее агентство Reuters со ссылкой источники сообщило, что разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» неоднократно не предоставляли данные, которые регулирующие европейские органы считают стандартными требованиями для утверждения препарата,
В прошлом месяце агентство сообщало, что EMA отложило обзор безопасности и эффективности препарата из-за того, что 10 июня был пропущен крайний срок для представления данных о клинических испытаниях вакцины.
Несколько человек, которые взаимодействовали с разработчиком «Спутника», объяснили неоднократный отказ предоставить некоторую информацию отсутствием опыта работы с зарубежными регуляторами. «Они не привыкли работать с регулирующим органом вроде EMA», — отметил один из собеседников.
16 июня РФПИ сообщил, что EMA дало позитивный отзыв на вакцину от коронавируса «Спутник V».
«Спутник V» был разработан НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и зарегистрирован в России в августе прошлого года. По данным разработчиков, его эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Некоторые страны открыли собственное производство «Спутника V» на своей территории.