РФПИ назвал фейком сообщения о причинах задержки регистрации «Спутника V» в ЕС

«Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби. Материал Reuters содержит грубейшие ошибки и вводит читателей в заблуждение касательно вакцины «Спутник V», ее характеристик, а также взаимодействия разработчиков препарата со специалистами EMA, о чем РФПИ предупредил редакцию Reuters еще до публикации. РФПИ опровергает информацию Reuters, основанную на анонимных источниках», — говорится в сообщении.