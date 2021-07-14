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Россия возобновляет полеты во Францию и Чехию с 24 июля

Ведомости

Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля, сообщили в оперштабе по итогам заседания, проведенного вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 24 июля 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Франция по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте; Чехия по маршруту Москва — Прага с частотой 4 рейса в неделю», — сообщили в оперштабе.

Кроме того, с 24 июля увеличится количество регулярных рейсов с рядом стран. В их число вошли Австрия (Санкт-Петербург — Вена, 2 рейса в неделю), Бельгия (Санкт-Петербург — Брюссель, 2 рейса в неделю), Болгария (Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас с 4 до 7 рейсов в неделю, Санкт-Петербург — София, Санкт-Петербург — Варна, Санкт-Петербург — Бургас — 4 рейса в неделю на каждом маршруте и по маршруту Екатеринбург — Варна — 1 рейс в неделю), Венгрия (Москва – Будапешт с 2 до 4 рейсов в неделю, по Санкт-Петербург — Будапешт — 2 рейса в неделю), Греция (Москва — Салоники и Москва — Ираклион с 5 до 7 рейсов в неделю), Ливан (Москва — Бейрут с 1 до 3 рейсов в неделю), Хорватия (Москва — Загреб с 2 до 3 рейсов в неделю, Москва — Сплит и Москва — Дубровник — с 2 до 5 рейсов в неделю ) и Эфиопию (Москва – Аддис-Абеба с 3 до 4 рейсов в неделю).

Наконец, принято решение открыть аэропорты Архангельска, Новокузнецка и Орска с 24 июля для полетов в иностранные государства с учетом санитарных требований.

8 июля президент России Владимир Путин отменил действовавший с 2015 г. запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта. Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных