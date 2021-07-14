Россия возобновляет полеты во Францию и Чехию с 24 июля

Кроме того, с 24 июля увеличится количество регулярных рейсов с рядом стран. В их число вошли Австрия (Санкт-Петербург — Вена, 2 рейса в неделю), Бельгия (Санкт-Петербург — Брюссель, 2 рейса в неделю), Болгария (Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас с 4 до 7 рейсов в неделю, Санкт-Петербург — София, Санкт-Петербург — Варна, Санкт-Петербург — Бургас — 4 рейса в неделю на каждом маршруте и по маршруту Екатеринбург — Варна — 1 рейс в неделю), Венгрия (Москва – Будапешт с 2 до 4 рейсов в неделю, по Санкт-Петербург — Будапешт — 2 рейса в неделю), Греция (Москва — Салоники и Москва — Ираклион с 5 до 7 рейсов в неделю), Ливан (Москва — Бейрут с 1 до 3 рейсов в неделю), Хорватия (Москва — Загреб с 2 до 3 рейсов в неделю, Москва — Сплит и Москва — Дубровник — с 2 до 5 рейсов в неделю ) и Эфиопию (Москва – Аддис-Абеба с 3 до 4 рейсов в неделю).