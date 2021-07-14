Россия возобновляет полеты во Францию и Чехию с 24 июля
Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля, сообщили в оперштабе по итогам заседания, проведенного вице-премьером Татьяной Голиковой.
«Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 24 июля 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Франция по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте; Чехия по маршруту Москва — Прага с частотой 4 рейса в неделю», — сообщили в оперштабе.
Кроме того, с 24 июля увеличится количество регулярных рейсов с рядом стран. В их число вошли Австрия (Санкт-Петербург — Вена, 2 рейса в неделю), Бельгия (Санкт-Петербург — Брюссель, 2 рейса в неделю), Болгария (Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас с 4 до 7 рейсов в неделю, Санкт-Петербург — София, Санкт-Петербург — Варна, Санкт-Петербург — Бургас — 4 рейса в неделю на каждом маршруте и по маршруту Екатеринбург — Варна — 1 рейс в неделю), Венгрия (Москва – Будапешт с 2 до 4 рейсов в неделю, по Санкт-Петербург — Будапешт — 2 рейса в неделю), Греция (Москва — Салоники и Москва — Ираклион с 5 до 7 рейсов в неделю), Ливан (Москва — Бейрут с 1 до 3 рейсов в неделю), Хорватия (Москва — Загреб с 2 до 3 рейсов в неделю, Москва — Сплит и Москва — Дубровник — с 2 до 5 рейсов в неделю ) и Эфиопию (Москва – Аддис-Абеба с 3 до 4 рейсов в неделю).
Наконец, принято решение открыть аэропорты Архангельска, Новокузнецка и Орска с 24 июля для полетов в иностранные государства с учетом санитарных требований.
8 июля президент России Владимир Путин отменил действовавший с 2015 г. запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта. Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.