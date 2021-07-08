Туроператоры назвали сроки запуска и стоимость туров в Египет

«Цены будут более бюджетные, чем на турецкие курорты, минимальная цена — от 30 000 руб. на человека за неделю, то есть 50 000—60 000 на двоих минимально», — сказал он «Ведомостям». Согласно прогнозу Ломидзе, по стоимости можно ориентироваться на показатель 2015 г. — $300—500 на человека на неделю (3*, все включено).