Туроператоры назвали сроки запуска и стоимость туров в Египет

Туроператоры назвали сроки запуска и стоимость туров в ЕгипетДату возобновления полетов планируется определить на следующей неделе, рассказал источник «Ведомостей»
Президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты из России на курорты Египта, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
По прогнозу туроператора Tez Tour, согласование объемов чартерных и регулярных рейсов в Египет, а также условий допуска пассажиров займет 3-4 недели. В компании отметили, что после публикации указа начинается работа туроператоров с авиакомпаниями по заключению договоров. «И затем в координации с оперативным штабом будут определены объемы и условия возобновления авиасообщения», — сообщил представитель Tez Tour.
Запуск туристических программ сейчас зависит от оперативности выдачи допусков на осуществление чартерных рейсов, заявила «Ведомостям» исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. «Как только будут получены допуски, полетные программы будут сформированы в течение 7-14 дней», — сказала она.
Сейчас авиакомпании ожидают следующего заседания оперативного штаба и Росавиации, на котором будут определены объем чартерных и регулярных рейсов на курорты Египта, а также условия допуска пассажиров на рейсы.
В частности, авиакомпании «Россия», S7, Azur Air ожидают соответствующих решений от властей, сообщили «Ведомостям» их представители, отметив, что авиакомпании готовы возобновить рейсы на египетские курорты.
Источник в правительстве сообщил «Ведомостям», что решение о дате возобновления рейсов будет принято на следующей неделе — на заседании оперштаба в среду или пятницу. Решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Египте, которую еще предстоит изучить, отметил источник.
Представитель оперштаба подтвердил, что вопрос о количестве рейсов с Египтом будет решен на заседании, его дата пока не определена. Представители Минтранса и Росавиации от комментариев отказались.
Стоимость туров
Стоимость туров на египетские курорты будет ниже, чем на курорты Турции, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«Цены будут более бюджетные, чем на турецкие курорты, минимальная цена — от 30 000 руб. на человека за неделю, то есть 50 000—60 000 на двоих минимально», — сказал он «Ведомостям». Согласно прогнозу Ломидзе, по стоимости можно ориентироваться на показатель 2015 г. — $300—500 на человека на неделю (3*, все включено).
В Tez Tour сообщили, что стоимость туров с авиаперелетом на чартерных рейсах будет стартовать ориентировочно от 33 000 руб. на человека, но при условии двухместного размещении на семь ночей с проживанием в отеле 4* и питанием «все включено».
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин также предполагает, что стоимость туров в Египет будет ниже, чем в Турцию. Он напомнил, что до запрета на полеты на курорты Египта страна считалась осенне-зимним направлением из-за жаркой погоды летом, поэтому спрос на Египет можно ожидать ближе к осени.
«Туроператоры, которые работают по России, находятся сейчас в упадке из-за ограничений, связанных с посещением курортов Краснодарского края, и непогодой. Открытие Египта негатива не добавит. Туристов, которые запланировали отдых по России, они не перетянут. Египет конкурирует в первую очередь с Турцией», — отметил он.
Гендиректор Национального туроператора «Алеан» Илья Усманский считает, что открытие Египта «нанесет сильный удар по внутреннему туризму в межсезонье, несмотря на внушительный туристический кешбэк».
«Египет заждался российских туристов, и будут низкие цены, которые перебьют предложение Турции. Уже сейчас мы видим, что происходит откат с Краснодарского края, этим туристам вполне могут стать интересны египетские курорты», — пояснил он.