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ФТС России выявила контрабанду 80 000 тонн нефти на Украину

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила незаконное перемещение 80 000 т нефти на Украину, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФТС, после погрузки нефти в порту Новороссийск капитан танкера Altai заявил порт назначения Аугуста (Италия), однако после выхода с территории России отправился в украинский порт Южный, где выгрузил товар в нарушение запрета. Согласно постановлению правительства РФ от 2018 г., вывоз сырой нефти из России на территорию Украины запрещен.

Оперативники установили, что капитан танкера заранее получил задание на перевозку нефти на Украину от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании. Он также получил указание не разглашать в порту погрузки сведения о порте назначения и получателе груза. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных