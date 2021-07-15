ФТС России выявила контрабанду 80 000 тонн нефти на Украину
Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила незаконное перемещение 80 000 т нефти на Украину, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ФТС, после погрузки нефти в порту Новороссийск капитан танкера Altai заявил порт назначения Аугуста (Италия), однако после выхода с территории России отправился в украинский порт Южный, где выгрузил товар в нарушение запрета. Согласно постановлению правительства РФ от 2018 г., вывоз сырой нефти из России на территорию Украины запрещен.
Оперативники установили, что капитан танкера заранее получил задание на перевозку нефти на Украину от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании. Он также получил указание не разглашать в порту погрузки сведения о порте назначения и получателе груза. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».