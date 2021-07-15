ФТС России выявила контрабанду 80 000 тонн нефти на Украину

Оперативники установили, что капитан танкера заранее получил задание на перевозку нефти на Украину от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании. Он также получил указание не разглашать в порту погрузки сведения о порте назначения и получателе груза. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».