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Правнук Тютчева и ученый Иван Пигарев погиб в результате ДТП с самокатом

Ведомости

Доктор биологических наук, правнук поэта Федора Тютчева Иван Пигарев умер в результате ДТП с самокатом в Москве, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора Института проблем передачи информации им. Харкевича Кирилла Иванова.

«Он столкнулся с самокатом, оба человека получил травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось», — сказал Иванов. Он рассказал, что ДТП произошло на велодорожке, велосипед 80-летнего ученого столкнулся с самокатом, который ехал навстречу.

Иван Пигарев родился 17 марта 1941 г. С 1961 г. работал в Институте проблем передачи информации им. Харкевича. В последнее время занимал должность главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Является автором гипотезы о самодиагностике организма в период сна – «висцеральной теории сна».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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