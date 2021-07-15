Правнук Тютчева и ученый Иван Пигарев погиб в результате ДТП с самокатом

«Он столкнулся с самокатом, оба человека получил травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось», — сказал Иванов. Он рассказал, что ДТП произошло на велодорожке, велосипед 80-летнего ученого столкнулся с самокатом, который ехал навстречу.