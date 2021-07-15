Правнук Тютчева и ученый Иван Пигарев погиб в результате ДТП с самокатом
Доктор биологических наук, правнук поэта Федора Тютчева Иван Пигарев умер в результате ДТП с самокатом в Москве, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора Института проблем передачи информации им. Харкевича Кирилла Иванова.
«Он столкнулся с самокатом, оба человека получил травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось», — сказал Иванов. Он рассказал, что ДТП произошло на велодорожке, велосипед 80-летнего ученого столкнулся с самокатом, который ехал навстречу.
Иван Пигарев родился 17 марта 1941 г. С 1961 г. работал в Институте проблем передачи информации им. Харкевича. В последнее время занимал должность главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Является автором гипотезы о самодиагностике организма в период сна – «висцеральной теории сна».