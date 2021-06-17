В МВД сообщили о почти трехкратном росте количества ДТП с электросамокатами

В мае департамент транспорта Москвы принял решение об ограничении скорости электросамокатов в центре Москвы и парках 15 километрами в час. 9 июня власти Санкт-Петербурга также договорились с сервисами аренды электросамокатов о введении ограничений на их работу. В частности, будет введено ограничение скорости их движения до 20 км/ч, и до 10 км/ч – при поездках по тротуарам и местам скопления людей.