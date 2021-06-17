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В МВД сообщили о почти трехкратном росте количества ДТП с электросамокатами

Ведомости

Количество ДТП с участием электросамокатов, моноколес и других подобных средств индивидуальной мобильности с начала года выросло почти в три раза, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«С января по май 2021 года в России зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост данного вида ДТП составил почти 195%», — сообщила журналистам Волк.

Наибольшее количество таких аварий зарегистрировали в Москве и Санкт-Петербурге: в столице их произошло 24, петербургские полицейские зафиксировали 22 ДТП.

За пять месяцев этого года в авариях с участием подобной техники погибли два человека, 119 получили ранения.

Как сообщало ранее МВД, за два года в России в результате ДТП с участием электросамокатов погибли десять человек. Следственный комитет призвал Минтранс и МВД ускорить разработку мер, направленных на регламентацию их использования.

В мае департамент транспорта Москвы принял решение об ограничении скорости электросамокатов в центре Москвы и парках 15 километрами в час. 9 июня власти Санкт-Петербурга также договорились с сервисами аренды электросамокатов о введении ограничений на их работу. В частности, будет введено ограничение скорости их движения до 20 км/ч, и до 10 км/ч – при поездках по тротуарам и местам скопления людей.

Ранее по теме: СК призвал ускорить разработку правил по использованию электросамокатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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