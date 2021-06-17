В МВД сообщили о почти трехкратном росте количества ДТП с электросамокатами
Количество ДТП с участием электросамокатов, моноколес и других подобных средств индивидуальной мобильности с начала года выросло почти в три раза, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«С января по май 2021 года в России зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост данного вида ДТП составил почти 195%», — сообщила журналистам Волк.
Наибольшее количество таких аварий зарегистрировали в Москве и Санкт-Петербурге: в столице их произошло 24, петербургские полицейские зафиксировали 22 ДТП.
За пять месяцев этого года в авариях с участием подобной техники погибли два человека, 119 получили ранения.
Как сообщало ранее МВД, за два года в России в результате ДТП с участием электросамокатов погибли десять человек. Следственный комитет призвал Минтранс и МВД ускорить разработку мер, направленных на регламентацию их использования.
В мае департамент транспорта Москвы принял решение об ограничении скорости электросамокатов в центре Москвы и парках 15 километрами в час. 9 июня власти Санкт-Петербурга также договорились с сервисами аренды электросамокатов о введении ограничений на их работу. В частности, будет введено ограничение скорости их движения до 20 км/ч, и до 10 км/ч – при поездках по тротуарам и местам скопления людей.