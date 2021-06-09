СК призвал ускорить разработку правил по использованию электросамокатов

3 июня в офисах сервисов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета провели обыски по делам о наездах пользователей на детей. В связи с этим возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности. После этого администрация города приняла решение ограничить скорость самокатов до 10 км в час на центральных улицах города. Сегодня ТАСС, «Фонтанка» и «Пятый канал» сообщили, что в Санкт-Петербурге приостановили работу сервисы аренды самокатов. В приложениях Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убраны с карты все самокаты, взять их в аренду в городе временно невозможно.