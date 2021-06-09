СК призвал ускорить разработку правил по использованию электросамокатов
Следственный комитет призвал Минтранс и МВД ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования электросамокатов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Следственный комитет России призывает министерство транспорта и министерство внутренних дел России ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности», — сказала Петренко. Она отметила, что СК также готовит предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве.
Ведомство считает необходимым оценивать проблему комплексно, обращая внимание и на действия компаний-арендаторов электросамокатов. По данным МВД, за два года в результате ДТП с участием электросамокатов погибли десять человек, зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан. «Следственный комитет еще раз напоминает о том, что электросамокаты являются источниками повышенной опасности», — добавила Петренко.
3 июня в офисах сервисов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета провели обыски по делам о наездах пользователей на детей. В связи с этим возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности. После этого администрация города приняла решение ограничить скорость самокатов до 10 км в час на центральных улицах города. Сегодня ТАСС, «Фонтанка» и «Пятый канал» сообщили, что в Санкт-Петербурге приостановили работу сервисы аренды самокатов. В приложениях Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убраны с карты все самокаты, взять их в аренду в городе временно невозможно.