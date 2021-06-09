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СК призвал ускорить разработку правил по использованию электросамокатов

Ведомости

Следственный комитет призвал Минтранс и МВД ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования электросамокатов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Следственный комитет России призывает министерство транспорта и министерство внутренних дел России ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности», — сказала Петренко. Она отметила, что СК также готовит предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве.

Ведомство считает необходимым оценивать проблему комплексно, обращая внимание и на действия компаний-арендаторов электросамокатов. По данным МВД, за два года в результате ДТП с участием электросамокатов погибли десять человек, зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан. «Следственный комитет еще раз напоминает о том, что электросамокаты являются источниками повышенной опасности», — добавила Петренко.

3 июня в офисах сервисов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета провели обыски по делам о наездах пользователей на детей. В связи с этим возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности. После этого администрация города приняла решение ограничить скорость самокатов до 10 км в час на центральных улицах города. Сегодня ТАСС, «Фонтанка» и «Пятый канал» сообщили, что в Санкт-Петербурге приостановили работу сервисы аренды самокатов. В приложениях Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убраны с карты все самокаты, взять их в аренду в городе временно невозможно.

Ранее по теме: СМИ сообщили о приостановке работы сервисов аренды самокатов в Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных