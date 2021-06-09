СМИ сообщили о приостановке работы сервисов аренды самокатов в Петербурге

3 июня в офисах сервисов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета провели обыски по делам о наездах пользователей на детей. В связи с этим возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности. Один из них произошел в Невском районе города 2 июня. В результате инцидента пострадала пятилетняя девочка, она госпитализирована в тяжелом состоянии, управлявший самокатом мужчина скрылся. Второй случай произошел 2 июня в Московском районе. Мужчина наехал на 4-летнего ребенка.