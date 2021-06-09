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СМИ сообщили о приостановке работы сервисов аренды самокатов в Петербурге

Ведомости

Сервисы аренды самокатов приостановили работу в Санкт-Петербурге. В приложениях Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убраны с карты все самокаты, взять их в аренду в городе временно невозможно. Об этом сообщают ТАСС, «Фонтанка» и «Пятый канал».

Whoosh единственный в среду утром распространил для своих пользователей сообщение, в котором объяснил ситуацию. «Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок», — говорится в сообщении Whoosh. Остальные компании убрали самокаты с карты, но не комментировали это решение.

Накануне администрация Санкт-Петербурга приняла решение ограничить скорость самокатов до 10 км в час на центральных улицах города. Ограничения распространились на Невский проспект, прилегающие к нему загруженные улицы, в частности Восстания и Марата, Каменноостровский проспект и ряд магистралей Петроградского района.

3 июня в офисах сервисов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета провели обыски по делам о наездах пользователей на детей. В связи с этим возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности. Один из них произошел в Невском районе города 2 июня. В результате инцидента пострадала пятилетняя девочка, она госпитализирована в тяжелом состоянии, управлявший самокатом мужчина скрылся. Второй случай произошел 2 июня в Московском районе. Мужчина наехал на 4-летнего ребенка.

По данным телеграм-канала Baza, с шести утра следователи и оперативники в Петербурге «бегают по своим районам и изымают самокаты с парковок» в связи с уголовным делом об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

Общефедеральных ограничений на скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) пока нет. Проект соответствующих поправок в ПДД, разработанный Минтрансом, обсуждается с 2019 г. В документе предлагается ограничить их скорость в пешеходных зонах 20 км в час. В Москве и Подмосковье скорость электросамокатов уже ограничена местными властями до 15 и 20 км в час соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных