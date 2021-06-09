СМИ сообщили о приостановке работы сервисов аренды самокатов в Петербурге
Сервисы аренды самокатов приостановили работу в Санкт-Петербурге. В приложениях Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убраны с карты все самокаты, взять их в аренду в городе временно невозможно. Об этом сообщают ТАСС, «Фонтанка» и «Пятый канал».
Whoosh единственный в среду утром распространил для своих пользователей сообщение, в котором объяснил ситуацию. «Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок», — говорится в сообщении Whoosh. Остальные компании убрали самокаты с карты, но не комментировали это решение.
Накануне администрация Санкт-Петербурга приняла решение ограничить скорость самокатов до 10 км в час на центральных улицах города. Ограничения распространились на Невский проспект, прилегающие к нему загруженные улицы, в частности Восстания и Марата, Каменноостровский проспект и ряд магистралей Петроградского района.
3 июня в офисах сервисов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета провели обыски по делам о наездах пользователей на детей. В связи с этим возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности. Один из них произошел в Невском районе города 2 июня. В результате инцидента пострадала пятилетняя девочка, она госпитализирована в тяжелом состоянии, управлявший самокатом мужчина скрылся. Второй случай произошел 2 июня в Московском районе. Мужчина наехал на 4-летнего ребенка.
По данным телеграм-канала Baza, с шести утра следователи и оперативники в Петербурге «бегают по своим районам и изымают самокаты с парковок» в связи с уголовным делом об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
Общефедеральных ограничений на скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) пока нет. Проект соответствующих поправок в ПДД, разработанный Минтрансом, обсуждается с 2019 г. В документе предлагается ограничить их скорость в пешеходных зонах 20 км в час. В Москве и Подмосковье скорость электросамокатов уже ограничена местными властями до 15 и 20 км в час соответственно.