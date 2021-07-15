Песков ответил на вопрос о взаимном признании вакцин между Россией и ЕС

«Тема взаимного признания вакцин — та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет. Но, безусловно, нет, тему придется обсуждать», — рассказал Песков.