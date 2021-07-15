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Песков ответил на вопрос о взаимном признании вакцин между Россией и ЕС

Ведомости

Тема взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса Россией и ЕС находится на повестке дня, но пока нет конкретных результатов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тема взаимного признания вакцин — та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет. Но, безусловно, нет, тему придется обсуждать», — рассказал Песков.

По его словам, тема допуска зарубежных вакцин на российский рынок пока не обсуждается. Песков отметил, что в России есть четыре свои вакцины, из которых жители могут выбирать. Бывают моменты, когда некоторые из них недоступны, но в целом поставки ведутся регулярно, добавил Песков.

Ранее посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Это, по словам Эдерера, должно снять ряд проблем, возникающих у российских путешественников. Помощник министра здравоохранения России Андрей Кузнецов сообщил, что Минздрав получил письмо Эдерера и готов встречаться и обсуждать инициативу.

В то же время сегодня госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС. Это препараты производства компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ранее по теме: Пилоты просят Мишустина пустить в Россию иностранные вакцины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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