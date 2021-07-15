Песков ответил на вопрос о взаимном признании вакцин между Россией и ЕС
Тема взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса Россией и ЕС находится на повестке дня, но пока нет конкретных результатов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Тема взаимного признания вакцин — та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет. Но, безусловно, нет, тему придется обсуждать», — рассказал Песков.
По его словам, тема допуска зарубежных вакцин на российский рынок пока не обсуждается. Песков отметил, что в России есть четыре свои вакцины, из которых жители могут выбирать. Бывают моменты, когда некоторые из них недоступны, но в целом поставки ведутся регулярно, добавил Песков.
Ранее посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Это, по словам Эдерера, должно снять ряд проблем, возникающих у российских путешественников. Помощник министра здравоохранения России Андрей Кузнецов сообщил, что Минздрав получил письмо Эдерера и готов встречаться и обсуждать инициативу.
В то же время сегодня госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС. Это препараты производства компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.