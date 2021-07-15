Пилоты просят Мишустина пустить в Россию иностранные вакцины

Ведущий эксперт Центра инфраструктурных проектов ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что проблема «непризнания» иностранных вакцин в РФ гораздо шире и касается всех путешествующих, а не только летчиков. Но авиация ощущает ее на себе сильнее других отраслей. «Сколько у нас профессий, которые связаны с постоянными поездками за рубеж? Дальнобойщики? Но у них нет собственной организации [способной поднять эту проблему]. Моряки? У них нет необходимости сдавать ПЦР-тесты перед входом в каждый порт», – говорит эксперт. Именно пилоты и бортпроводники чаще всего пересекают границы стран, где разные требования вакцинации и режимы карантина (для прибывающих из-за рубежа), отмечает он. Крамаренко считает, что скорость восстановления авиаперевозок до допандемийного уровня напрямую зависит от того, как быстро будет принята единая политика в сфере вакцинации населения.-