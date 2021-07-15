Пилоты просят Мишустина пустить в Россию иностранные вакцины

Пилоты просят Мишустина пустить в Россию иностранные вакциныВзаимное признание препаратов РФ и ЕС позволит быстрее восстановить авиарынок, считают эксперты
Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) попросил премьер-министра России Михаила Мишустина допустить в РФ иностранные вакцины от коронавируса. Об этом говорится в письме от 8 июля, с которым ознакомились «Ведомости» (подлинность подтвердили в ШПЛС).
В документе глава ШПЛС Игорь Дельдюжов указывает, что российские вакцины, в том числе «Спутник V», пока не одобрены профильными международными организациями. При этом Россия обращалась в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) для регистрации вакцины еще в январе. Однако Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пока рекомендованы семь иностранных вакцин, в том числе препараты фармкомпаний американской Pfizer и англо-шведской AstraZeneca.
По словам Дельдюжова, в результате члены летных экипажей вынуждены «непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов» (даже после прививок российскими вакцинами. – «Ведомости»), что затрудняет выполнение трудовых обязанностей.
«Просим Вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок», – говорится в письме.
В письме ШПЛС также подчеркивается, что скорейшая вакцинация всего населения будет способствовать открытию авиасообщения с новыми странами и «выходу авиаотрасли из кризиса».
В аппарате правительства сообщили «Ведомостям», что письмо пока не поступило и не рассматривалось.
Источник «Ведомостей» в крупной авиакомпании подтвердил, что члены экипажей сегодня действительно должны тестироваться по прилете в заграничные аэропорты, несмотря на прививки от COVID-19, сделанные в РФ. Сотрудник другой авиакомпании добавил, что в данном случае речь идет, скорее, о европейских странах, а не об СНГ. В «Аэрофлоте», «Победе», «России», Utair, «Уральских авиалиниях», S7 не ответили на запросы.
Сегодня из России осуществляются рейсы в 51 страну. С 24 июля также возобновится авиасообщение с Францией и Чехией, сообщил 14 июля правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В большинстве европейских стран считаются привитыми от коронавируса только те, кто пользовался вакцинами Pfizer, AstraZeneca, Moderna или Johnson & Johnson. Российскую вакцину «Спутник V» разрешили использовать лишь в некоторых европейских странах – Хорватии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Греции, а также на Кипре.
В России сегодня применяются четыре вакцины – «Спутник V» и «Спутник лайт», «Ковивак» и «Эпиваккорона». Ни одна из них пока не одобрена ВОЗ и не зарегистрирована в ЕС. Как сообщало 13 июля агентство Reuters со ссылкой на источник в ЕМА, изучение безопасности и эффективности «Спутника V» было отложено из-за того, что со стороны российских разработчиков не была предоставлена необходимая документация.
В РФПИ, который занимается продвижением вакцины за рубежом, не предоставили «Ведомостям» комментариев по существу. Там лишь отметили, что в настоящее время «проходят все необходимые процессы, касающиеся инспекции ВОЗ».
Представитель ВОЗ заявил «Ведомостям», что на одной из девяти проинспектированных площадок по выпуску «Спутника V» – на заводе «Фармстандарта» в Уфе – было обнаружено несоблюдение правил «надлежащей производственной практики».
Сегодня в России не зарегистрировано ни одной иностранной вакцины. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что иностранные производители вакцин сами не слишком стремятся в РФ: «Потратив время и средства на это, они смогут претендовать лишь на небольшой коммерческий рынок (вакцинация российскими вакцинами проводится бесплатно. – «Ведомости»)».
В начале июля РБК сообщил, что Pfizer рассматривает вопрос регистрации своей вакцины в России. Об аналогичных планах, как передавал ТАСС, заявляли в Johnson & Johnson. С заявлением о регистрации китайской вакцины в конце 2020 г. в Росздравнадзор обращалась компания «Петровакс».
В Минздраве «Ведомостям» не ответили на вопросы о рассмотрении заявок иностранных производителей вакцин от коронавируса.
«Барьером для выхода зарубежных вакцин на российский рынок является политический момент – в Европе не признаются вакцинированными те, кто воспользовался «Спутником V», а в России – иностранными препаратами», – добавляет Шуляк.
Ведущий эксперт Центра инфраструктурных проектов ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что проблема «непризнания» иностранных вакцин в РФ гораздо шире и касается всех путешествующих, а не только летчиков. Но авиация ощущает ее на себе сильнее других отраслей. «Сколько у нас профессий, которые связаны с постоянными поездками за рубеж? Дальнобойщики? Но у них нет собственной организации [способной поднять эту проблему]. Моряки? У них нет необходимости сдавать ПЦР-тесты перед входом в каждый порт», – говорит эксперт. Именно пилоты и бортпроводники чаще всего пересекают границы стран, где разные требования вакцинации и режимы карантина (для прибывающих из-за рубежа), отмечает он. Крамаренко считает, что скорость восстановления авиаперевозок до допандемийного уровня напрямую зависит от того, как быстро будет принята единая политика в сфере вакцинации населения.-