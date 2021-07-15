Правительство направит более 200 млрд рублей на выплаты на школьников

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в рамках этой меры Минцифры совместно с Минтрудом впервые опробовали механизм проактивных уведомлений, благодаря которому пользователи портала госуслуг получили в личный кабинет ссылку на готовое предзаполненное заявление. Им необходимо было проверить корректность данных и отправить его в Пенсионный фонд. «На сегодня более 8 млн родителей в таком режиме уже оформили заявление на получение выплат на более чем 11 млн детей. Это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена», – сообщил министр, подчеркнув, что все эти сведения переданы в Пенсионный фонд на обработку.