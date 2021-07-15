Правительство направит более 200 млрд рублей на выплаты на школьников
Правительство направит более 200 млрд руб. на единовременную выплату в 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 млрд руб. на единовременную выплату 10 тыс. руб. на всех школьников от шести до 18 лет, включая будущих первоклашек», – сказал Мишустин, слова которого приводит пресс-служба правительства. Он отметил, что такую выплату получат и школьники с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают учиться. Заявления на получение средств можно подать с сегодняшнего дня и до 1 ноября. Выплаты начнутся с середины августа.
Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в рамках этой меры Минцифры совместно с Минтрудом впервые опробовали механизм проактивных уведомлений, благодаря которому пользователи портала госуслуг получили в личный кабинет ссылку на готовое предзаполненное заявление. Им необходимо было проверить корректность данных и отправить его в Пенсионный фонд. «На сегодня более 8 млн родителей в таком режиме уже оформили заявление на получение выплат на более чем 11 млн детей. Это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена», – сообщил министр, подчеркнув, что все эти сведения переданы в Пенсионный фонд на обработку.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. Деньги выплатят на каждого ребенка.