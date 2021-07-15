Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Правительство направит более 200 млрд рублей на выплаты на школьников

Ведомости

Правительство направит более 200 млрд руб. на единовременную выплату в 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 млрд руб. на единовременную выплату 10 тыс. руб. на всех школьников от шести до 18 лет, включая будущих первоклашек», – сказал Мишустин, слова которого приводит пресс-служба правительства. Он отметил, что такую выплату получат и школьники с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают учиться. Заявления на получение средств можно подать с сегодняшнего дня и до 1 ноября. Выплаты начнутся с середины августа.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в рамках этой меры Минцифры совместно с Минтрудом впервые опробовали механизм проактивных уведомлений, благодаря которому пользователи портала госуслуг получили в личный кабинет ссылку на готовое предзаполненное заявление. Им необходимо было проверить корректность данных и отправить его в Пенсионный фонд. «На сегодня более 8 млн родителей в таком режиме уже оформили заявление на получение выплат на более чем 11 млн детей. Это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена», – сообщил министр, подчеркнув, что все эти сведения переданы в Пенсионный фонд на обработку.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. Деньги выплатят на каждого ребенка.

Ранее по теме: Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных