Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

В начале мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству до 17 августа отчитаться о предоставлении единовременной выплаты в 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. До этого такое поручение о выплате этой суммы до 1 сентября 2021 г. дал во время обращения к Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин.