Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, сообщила пресс-служба Кремля.

«Произвести в августе – декабре 2021 г. единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. следующим гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации: одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет», — следует из текста указа. Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. Деньги выплатят на каждого ребенка.

Выплату также смогут получить инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие российское гражданство и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей или законные представители. Получатели вправе обратиться за назначением такой выплаты в Пенсионный фонд до 1 ноября 2021 г.

В начале мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству до 17 августа отчитаться о предоставлении единовременной выплаты в 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. До этого такое поручение о выплате этой суммы до 1 сентября 2021 г. дал во время обращения к Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин.

Ранее по теме: Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных