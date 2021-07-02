Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, сообщила пресс-служба Кремля.
«Произвести в августе – декабре 2021 г. единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. следующим гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации: одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет», — следует из текста указа. Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. Деньги выплатят на каждого ребенка.
Выплату также смогут получить инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие российское гражданство и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей или законные представители. Получатели вправе обратиться за назначением такой выплаты в Пенсионный фонд до 1 ноября 2021 г.
В начале мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству до 17 августа отчитаться о предоставлении единовременной выплаты в 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. До этого такое поручение о выплате этой суммы до 1 сентября 2021 г. дал во время обращения к Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин.