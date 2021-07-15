Российские военные стали чаще нарушать устав и сбегать с места службы
Российские военнослужащие стали чаще нарушать устав и сбегать из части в первом полугодии 2021 г., сообщила пресс-служба главного военного следственного управления Следственного комитета по итогам коллегии ведомства.
«В сфере военной службы повысилось число преступлений против порядка пребывания на военной службе, в том числе самовольное оставление части или места службы, нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими», – говорится в сообщении. В то же время сократилось число преступлений, связанных с уклонением от исполнения обязанностей военной службы, а также деяний против порядка подчиненности.
И. о. руководителя управления Сергей Федотов рассказал, что в первом полугодии в большинстве федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 13% и составило 5235. В частности, на 32,6% возросло число особо тяжких и тяжких деяний, на 29,2% – преступлений, совершенных группой лиц, на 35,5% – грабежей и на 35,4% – случаев вымогательства. Вместе с тем на 17,3% снизилось количество преступлений против общественной безопасности. Количество коррупционных преступлений выросло в 1,5 раза.
В 2020 г. заместитель министра обороны Андрей Картаполов заявил, что понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России. Он также сообщил о значительном снижении количества воинских преступлений. Все это, по его мнению, положительно сказалось на качестве призыва и желании граждан проходить срочную службу.