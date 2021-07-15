Российские военные стали чаще нарушать устав и сбегать с места службы

И. о. руководителя управления Сергей Федотов рассказал, что в первом полугодии в большинстве федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 13% и составило 5235. В частности, на 32,6% возросло число особо тяжких и тяжких деяний, на 29,2% – преступлений, совершенных группой лиц, на 35,5% – грабежей и на 35,4% – случаев вымогательства. Вместе с тем на 17,3% снизилось количество преступлений против общественной безопасности. Количество коррупционных преступлений выросло в 1,5 раза.