Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Российские военные стали чаще нарушать устав и сбегать с места службы

Ведомости

Российские военнослужащие стали чаще нарушать устав и сбегать из части в первом полугодии 2021 г., сообщила пресс-служба главного военного следственного управления Следственного комитета по итогам коллегии ведомства.

«В сфере военной службы повысилось число преступлений против порядка пребывания на военной службе, в том числе самовольное оставление части или места службы, нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими», – говорится в сообщении. В то же время сократилось число преступлений, связанных с уклонением от исполнения обязанностей военной службы, а также деяний против порядка подчиненности.

И. о. руководителя управления Сергей Федотов рассказал, что в первом полугодии в большинстве федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 13% и составило 5235. В частности, на 32,6% возросло число особо тяжких и тяжких деяний, на 29,2% – преступлений, совершенных группой лиц, на 35,5% – грабежей и на 35,4% – случаев вымогательства. Вместе с тем на 17,3% снизилось количество преступлений против общественной безопасности. Количество коррупционных преступлений выросло в 1,5 раза.

В 2020 г. заместитель министра обороны Андрей Картаполов заявил, что понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России. Он также сообщил о значительном снижении количества воинских преступлений. Все это, по его мнению, положительно сказалось на качестве призыва и желании граждан проходить срочную службу.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных