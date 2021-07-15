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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Ведомости

В Москве предотвращен теракт в местах массового скопления людей. Планировавший взрыв россиянин задержан. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ, передает ТАСС.

«В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — пояснили в ФСБ.

В тайнике у задержанного силовики обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства, а в средствах связи — инструкции по его изготовлению и переписку с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций. Названия группировок и личность задержанного в сообщении не приводятся. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении нескольких терактов в конце июня — начале июля в ряде регионов России, в том числе в Москве, которые готовили сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Шесть террористов были уничтожены в результате спецопераций, а двое — задержаны. Спецоперации проводились в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. 

Ранее по теме: ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве и ряде регионов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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