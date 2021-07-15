ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт в местах массового скопления людей. Планировавший взрыв россиянин задержан. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ, передает ТАСС.
«В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — пояснили в ФСБ.
В тайнике у задержанного силовики обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства, а в средствах связи — инструкции по его изготовлению и переписку с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций. Названия группировок и личность задержанного в сообщении не приводятся. Возбуждено уголовное дело.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении нескольких терактов в конце июня — начале июля в ряде регионов России, в том числе в Москве, которые готовили сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Шесть террористов были уничтожены в результате спецопераций, а двое — задержаны. Спецоперации проводились в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии.