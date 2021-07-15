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Власти Крыма оценили вероятность введения обязательной вакцинации туристов

Ведомости

Власти Крыма пока не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для туристов, заявил журналистам министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

«На сегодняшний день на полуострове мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для приезжих, по крайней мере, в этом туристическом сезоне точно. Ситуация достаточно контролируемая в республике», – сказал Остапенко (цитата по ТАСС).

Ранее заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что власти региона могут прийти к введению обязательной вакцинации для туристов по аналогии с Краснодарским краем. По его словам, темпы иммунизации населения в Крыму являются неудовлетворительными. Первым компонентом привиты 370 000 граждан.

Он подчеркнул, что уровень заболеваемости на полуострове является рекордным и продолжает расти. В то же время туристы не соблюдают введенные меры профилактики. Вчера на эту проблему также обратил внимание глава Крыма Сергей Аксенов. По данным оперативного штаба на 15 июля, в Крыму за последние сутки выявили 381 новый случай коронавируса, 418 человек выздоровели, 9 умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 53 000 случаев заражения и 1624 летальных исхода.

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для туристов с 1 августа. Затем власти Кубани смягчили санитарные ограничения по заселению туристов в отели. Согласно внесенным изменениям, с 1 августа въезжать в гостиницы смогут не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане. Позже региональные власти разрешили заселять в гостиницы Кубани после 1 августа туристов без прививки от коронавируса при условии, что они пройдут вакцинацию в течение трех дней после заезда.

Ранее по теме: Аксенов назвал катастрофической ситуацию с ношением масок в транспорте Крыма

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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