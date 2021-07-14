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Аксенов назвал катастрофической ситуацию с ношением масок в транспорте Крыма

Ведомости

Ситуация с соблюдением масочного режима в Крыму является катастрофической, заявил глава региона Сергей Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса. Трансляцию совещания политик опубликовал на своей странице в Facebook.

«В общественном транспорте, действительно, катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер», — сказал он. «Я каждый день езжу по городу. Остановились с автобусом, троллейбусом — понятная ситуация, что большинство в салоне находящихся пассажиров находится без масок. Могу сказать, что, по моим ощущениям, в масках до 10% всего», — добавил глава региона.

Аксенов также раскритиковал результаты рейдов, согласно которым более 800 проверок выявили только 50 нарушений. По словам политика, такая статистика является на 100% ложной.

Вчера власти Крыма запретили проводить массовые мероприятия в Ялте, Алуште, Феодосии, Симферополе и Симферопольском районе, Судаке, Джанкое и Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Там также нельзя заполнять театры и кинотеатры более чем на 50%, заведения общепита в торговых центрах могут работать лишь навынос и доставку.

Сегодня главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что Роспотребнадзор фиксирует преобладание штамма «дельта» в Крыму. В целом уровень распространения коронавируса на полуострове за месяц вырос в два раза. По данным оперативного штаба на 14 июля, в Крыму за последние сутки выявили 375 новых случаев коронавируса, 553 человека выздоровели, 8 умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 53 000 случаев заражения и 1615 смертей.

Ранее по теме: Власти Крыма ужесточили ограничения из-за COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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