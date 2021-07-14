Аксенов назвал катастрофической ситуацию с ношением масок в транспорте Крыма
Ситуация с соблюдением масочного режима в Крыму является катастрофической, заявил глава региона Сергей Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса. Трансляцию совещания политик опубликовал на своей странице в Facebook.
«В общественном транспорте, действительно, катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер», — сказал он. «Я каждый день езжу по городу. Остановились с автобусом, троллейбусом — понятная ситуация, что большинство в салоне находящихся пассажиров находится без масок. Могу сказать, что, по моим ощущениям, в масках до 10% всего», — добавил глава региона.
Аксенов также раскритиковал результаты рейдов, согласно которым более 800 проверок выявили только 50 нарушений. По словам политика, такая статистика является на 100% ложной.
Вчера власти Крыма запретили проводить массовые мероприятия в Ялте, Алуште, Феодосии, Симферополе и Симферопольском районе, Судаке, Джанкое и Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Там также нельзя заполнять театры и кинотеатры более чем на 50%, заведения общепита в торговых центрах могут работать лишь навынос и доставку.
Сегодня главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что Роспотребнадзор фиксирует преобладание штамма «дельта» в Крыму. В целом уровень распространения коронавируса на полуострове за месяц вырос в два раза. По данным оперативного штаба на 14 июля, в Крыму за последние сутки выявили 375 новых случаев коронавируса, 553 человека выздоровели, 8 умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 53 000 случаев заражения и 1615 смертей.