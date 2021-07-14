Аксенов назвал катастрофической ситуацию с ношением масок в транспорте Крыма

Сегодня главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что Роспотребнадзор фиксирует преобладание штамма «дельта» в Крыму. В целом уровень распространения коронавируса на полуострове за месяц вырос в два раза. По данным оперативного штаба на 14 июля, в Крыму за последние сутки выявили 375 новых случаев коронавируса, 553 человека выздоровели, 8 умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 53 000 случаев заражения и 1615 смертей.