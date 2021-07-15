Маврикий открыл границы для привитых «Спутником V» туристов

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире в августе прошлого года и на 15 июля одобрена в 68 странах, включая две страны ЕС — Венгрию и Словакию. Сегодня препарат был зарегистрирован в Нигерии. В то же время фармрегулятор Евросоюза пока не зарегистрировал препарат на всей территории сообщества.