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Маврикий открыл границы для привитых «Спутником V» туристов

Ведомости

Власти Маврикия разрешили въезд для туристов, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Им можно не соблюдать двухнедельный карантин в своем номере по прибытии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на предстателя российского посольства в островном государстве.

«Российские туристы могут с 15 июля посещать Маврикий. Тех из них, кто привился вакциной "Спутник V", имеют преимущество. Они обладают правом свободно перемещаться по территории заказанного ими отеля, пользоваться его пляжем», — сообщил дипломат. Непривитые гости острова не имеют права покидать номера отеля в течении двух недель.

«После истечения двух недель и сдачи двух тестов на COVID-19 туристы могут свободно перемещаться по островному государству», — уточнил сотрудник российского посольства.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали на Маврикии в середине марта. Остров стал 55-м государством мира, одобрившим применение препарата. С 12 июля «Спутник V» используется на Маврикии в кампании общенациональной вакцинации.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире в августе прошлого года и на 15 июля одобрена в 68 странах, включая две страны ЕС — Венгрию и Словакию. Сегодня препарат был зарегистрирован в Нигерии. В то же время фармрегулятор Евросоюза пока не зарегистрировал препарат на всей территории сообщества.

Ранее по теме: В EMA заявили об оценке «Спутника V» по общим для всех препаратов критериям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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