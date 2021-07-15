Маврикий открыл границы для привитых «Спутником V» туристов
Власти Маврикия разрешили въезд для туристов, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Им можно не соблюдать двухнедельный карантин в своем номере по прибытии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на предстателя российского посольства в островном государстве.
«Российские туристы могут с 15 июля посещать Маврикий. Тех из них, кто привился вакциной "Спутник V", имеют преимущество. Они обладают правом свободно перемещаться по территории заказанного ими отеля, пользоваться его пляжем», — сообщил дипломат. Непривитые гости острова не имеют права покидать номера отеля в течении двух недель.
«После истечения двух недель и сдачи двух тестов на COVID-19 туристы могут свободно перемещаться по островному государству», — уточнил сотрудник российского посольства.
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали на Маврикии в середине марта. Остров стал 55-м государством мира, одобрившим применение препарата. С 12 июля «Спутник V» используется на Маврикии в кампании общенациональной вакцинации.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире в августе прошлого года и на 15 июля одобрена в 68 странах, включая две страны ЕС — Венгрию и Словакию. Сегодня препарат был зарегистрирован в Нигерии. В то же время фармрегулятор Евросоюза пока не зарегистрировал препарат на всей территории сообщества.