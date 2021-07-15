В EMA заявили об оценке «Спутника V» по общим для всех препаратов критериям

9 февраля РФПИ сообщил, что EMA приняло заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС. Этот препарат получил регистрацию первым в мире — 11 августа прошлого года. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. На данный момент он зарегистрирован в 67 странах мира.