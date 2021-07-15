В EMA заявили об оценке «Спутника V» по общим для всех препаратов критериям
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) во время процедуры одобрения вакцин от коронавируса в Евросоюзе (ЕС) использует одинаковые критерии для всех препаратов, включая российский «Спутник V», заявил на брифинге глава департамента EMA по клиническим испытаниям и производственному процессу Фергюс Суини.
«Подход ко всем вакцинам одинаков, и мы с нетерпением ожидаем результатов», — сказал он (цитата по ТАСС).
Суини добавил, что «Спутник V» сейчас находится на стадии последовательной экспертизы в ЕС.
Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что кампания по дискредитации «Спутника V» началась еще до его регистрации. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что продвижение российских вакцин за рубежом зачастую сталкивается с политизированным подходом.
9 февраля РФПИ сообщил, что EMA приняло заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС. Этот препарат получил регистрацию первым в мире — 11 августа прошлого года. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. На данный момент он зарегистрирован в 67 странах мира.
В марте EMA сообщило, что рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. До этого в ЕС были зарегистрированы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.