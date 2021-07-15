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В EMA заявили об оценке «Спутника V» по общим для всех препаратов критериям

Ведомости

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) во время процедуры одобрения вакцин от коронавируса в Евросоюзе (ЕС) использует одинаковые критерии для всех препаратов, включая российский «Спутник V», заявил на брифинге глава департамента EMA по клиническим испытаниям и производственному процессу Фергюс Суини.

«Подход ко всем вакцинам одинаков, и мы с нетерпением ожидаем результатов», — сказал он (цитата по ТАСС).

Суини добавил, что «Спутник V» сейчас находится на стадии последовательной экспертизы в ЕС.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что кампания по дискредитации «Спутника V» началась еще до его регистрации. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что продвижение российских вакцин за рубежом зачастую сталкивается с политизированным подходом.

9 февраля РФПИ сообщил, что EMA приняло заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС. Этот препарат получил регистрацию первым в мире — 11 августа прошлого года. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. На данный момент он зарегистрирован в 67 странах мира.

В марте EMA сообщило, что рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. До этого в ЕС были зарегистрированы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca

Ранее по теме: Песков заявил о политизации продвижения российских вакцин за рубежом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных