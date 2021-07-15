В Кабардино-Балкарии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Обязательная вакцинация от коронавируса работников ряда отраслей введена в Кабардино-Балкарии, следует из постановления главного государственного санитарного врача региона Жирослана Пагова.
«Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации», – говорится в документе, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по республике.
В частности, обязательной вакцинации подлежат работники сфер торговли, общепита, услуг, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, строительства, сельского хозяйства, туризма, культуры, спорта, а также госслужащие. Вакцинация первым компонентом препарата должна быть завершена до 10 августа, вторым – до 1 сентября.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».