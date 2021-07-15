Средняя стоимость литра бензина в России за неделю выросла на 6 копеек

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%. Непродовольственные товары подорожали на 7,04%, а услуги — на 3,95%. При этом цены на потребительские товары в России с 6 по 12 июля выросли на 0,06%. Это значение является самым низким с начала года.