Средняя стоимость литра бензина в России за неделю выросла на 6 копеек
Средняя потребительская цена на бензин в России за неделю с 5 по 11 июля выросла на 6 копеек и составила 48,23 руб. за литр, следует из данных Росстата. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 11 копеек - до 50,12 руб. за литр.
Как уточняет ведомство, рост цен на бензин автомобильный отмечается в 54 центрах субъектов РФ. Наиболее всего он подорожал в Махачкале – на 1,7% и Назрани – на 1,0%. При этом в Москве и Санкт-Петербурге за указанный период цены на бензин увеличились на 0,1%.
Стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС в Москве составляет от 44,50 до 46,08 руб., марки АИ-95 – от 48,69 до 53,39 руб., марки АИ-98 – от 49,99 до 58,79 руб. за литр. В Санкт-Петербурге на прошедшей неделе бензин марки АИ-92 стоил от 43,90 до 45,84 руб., марки АИ-95 – от 47,60 до 50,35 руб., марки АИ-98 – от 56,40 до 58,51 руб. за литр.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%. Непродовольственные товары подорожали на 7,04%, а услуги — на 3,95%. При этом цены на потребительские товары в России с 6 по 12 июля выросли на 0,06%. Это значение является самым низким с начала года.