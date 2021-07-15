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Средняя стоимость литра бензина в России за неделю выросла на 6 копеек

Ведомости

Средняя потребительская цена на бензин в России за неделю с 5 по 11 июля выросла на 6 копеек и составила 48,23 руб. за литр, следует из данных Росстата. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 11 копеек - до 50,12 руб. за литр.

Как уточняет ведомство, рост цен на бензин автомобильный отмечается в 54 центрах субъектов РФ. Наиболее всего он подорожал в Махачкале – на 1,7% и Назрани – на 1,0%. При этом в Москве и Санкт-Петербурге за указанный период цены на бензин увеличились на 0,1%.

Стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС в Москве составляет от 44,50 до 46,08 руб., марки АИ-95 – от 48,69 до 53,39 руб., марки АИ-98 – от 49,99 до 58,79 руб. за литр. В Санкт-Петербурге на прошедшей неделе бензин марки АИ-92 стоил от 43,90 до 45,84 руб., марки АИ-95 – от 47,60 до 50,35 руб., марки АИ-98 – от 56,40 до 58,51 руб. за литр.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%. Непродовольственные товары подорожали на 7,04%, а услуги — на 3,95%. При этом цены на потребительские товары в России с 6 по 12 июля выросли на 0,06%. Это значение является самым низким с начала года.

Ранее по теме: Биржевая цена бензина АИ-92 достигла исторического максимума

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных