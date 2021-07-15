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В ходе беспорядков в ЮАР погибли более 100 человек

Ведомости

В результате беспорядков в ЮАР, идущих с 9 июля в двух провинциях после заключения в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы, погибли 117 человек. Об этом заявила в четверг министр развития малого бизнеса ЮАР Кумбудзо Нтшавени, передает Reuters.

По словам Нтшавени, число погибших возросло до 91 в провинции Квазулу-Натале, родине осужденного экс-президента Зумы, где его больше всего поддерживает население, 26 погибли в Гаутенге, включая крупнейший город ЮАР Йоханнесбург. Правоохранительные органы задержали порядка 2200 человек.

Владельцы магазинов закрывают их из опасения грабежей, что уже спровоцировало дефицит продуктов в ряде районов. Некоторые торговые точки, в частности, в торговых центрах, уже подверглись нападениям мародеров, вскрывающих также и банкоматы. Перекрыт ряд основных дорог.

Очаги волнений остались, в частности, в портовом городе Дурбан. В районах беспорядков развернуты 10 тыс. военных, ожидается увеличение контингента до 25 тыс. военнослужащих. Военные призвали резервистов для поддержки армии и полиции, сдерживающих беспорядки.

Посольство России в ЮАР рекомендовало российским гражданам, проживающим в стране, не покидать места проживания после наступления темноты, а также иметь в местах проживания запас продуктов, питьевой воды и топлива на несколько дней.

79-летний Джейкоб Зума был осужден и приговорен в июне к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду из-за его отказа дать показания комиссии, расследующей обвинения во взяточничестве во время его пребывания на посту президента с 2009 по 2018 г. Зума не признал себя виновным также по обвинениям в коррупции, мошенничестве, рэкете и отмывании денег, заявив, что он стал жертвой «политической охоты на ведьм». После его заключения в тюрьму начались акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных