В ходе беспорядков в ЮАР погибли более 100 человек

79-летний Джейкоб Зума был осужден и приговорен в июне к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду из-за его отказа дать показания комиссии, расследующей обвинения во взяточничестве во время его пребывания на посту президента с 2009 по 2018 г. Зума не признал себя виновным также по обвинениям в коррупции, мошенничестве, рэкете и отмывании денег, заявив, что он стал жертвой «политической охоты на ведьм». После его заключения в тюрьму начались акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки.