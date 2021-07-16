В Самарской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Обязательная вакцинация от коронавируса работников ряда отраслей введена в Самарской области, следует из постановления главного государственного санитарного врача региона Светланы Архиповой.
«Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам «риска») граждан, подлежащих обязательной вакцинации», — говорится в документе, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по области.
В частности, обязательной вакцинации подлежат работники социальной сферы, сфер образования, медицины, обслуживания – в том числе торговли, общепита и транспорта, а также госслужащие. Вакцинация первым компонентом препарата должна быть завершена до 7 августа, вторым – до 1 сентября. По состоянию на 12 июля привиты одним или двумя компонентами более 600 тыс. жителей региона – 23,4% от взрослого населения. Завершили вакцинацию свыше 437 тыс. граждан.
В постановлении отмечается, что в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах, ситуация с коронавирусом ухудшается. Обязательную вакцинацию работников ряда отраслей ранее ввели и другие регионы в связи с ростом заболеваемости. Первыми о такой мере объявили власти Москвы и Подмосковья.