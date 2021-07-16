В Самарской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В частности, обязательной вакцинации подлежат работники социальной сферы, сфер образования, медицины, обслуживания – в том числе торговли, общепита и транспорта, а также госслужащие. Вакцинация первым компонентом препарата должна быть завершена до 7 августа, вторым – до 1 сентября. По состоянию на 12 июля привиты одним или двумя компонентами более 600 тыс. жителей региона – 23,4% от взрослого населения. Завершили вакцинацию свыше 437 тыс. граждан.