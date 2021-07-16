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В Кремле прокомментировали объявление восьмерых журналистов иноагентами

Ведомости

Включение восьмерых российских журналистов из изданий «Проект», «Открытые медиа» и «Радио Свобода» (внесено в список СМИ-иноагентов) в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагентов, не является запретом на их работу, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Иностранные агенты — это не означает запрет на работу. СМИ-иностранные агенты продолжают свою работу, они продолжают свою деятельность. Нет, это не эквивалент запрета на работу», — сказал он.

Песков утвердительно ответил на уточнение, что эти лица могут продолжать осуществлять свою деятельность в других изданиях, кроме тех, что признаны нежелательными организациями. «Безусловно, конечно. С выполнением соответствующих обязанностей, которые предписываются по закону», — уточнил представитель Кремля.

Вчера Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации Project Media, которая является юридическим лицом издания «Проект». В ведомстве уточнили, что юрлицо представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Кроме того, Министерство юстиции внесло в список СМИ-иноагентов основателя и главного редактора «Проекта» Романа Баданина, журналистов издания Марию Железнову, Юлию Лукьянову, Петра Маняхина и Ольгу Чуракову, а также корреспондента «Радио Свобода» Елизавету Маетную, главного редактора «Открытых медиа» Юлию Ярош и ее заместителя Максима Гликина.

Как пояснила «Ведомостям» юрист Галина Арапова, журналистов признают иноагентами, чтобы с ними не общались представители госорганов. По ее словам, любое иностранное влияние в любой форме признается российскими властями токсичным.

«Проект» был запущен в августе 2018 г. Сегодня он объявил о ликвидации зарегистрированного в США Project Media (признано нежелательной организацией). Российские журналисты, работающие в издании, больше не имеют финансовых отношений с этим юрлицом, уточнили там.

Ранее по теме: В один день иноагентами признали восемь журналистов и две организации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных