В Кремле прокомментировали объявление восьмерых журналистов иноагентами

Песков утвердительно ответил на уточнение, что эти лица могут продолжать осуществлять свою деятельность в других изданиях, кроме тех, что признаны нежелательными организациями. «Безусловно, конечно. С выполнением соответствующих обязанностей, которые предписываются по закону», — уточнил представитель Кремля.