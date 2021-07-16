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Песков указал на взаимность в вопросе признания вакцин Россией и ЕС

Ведомости

Сертификаты зарубежных вакцин будут признавать в России, если российские вакцины будут признаны за рубежом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну конечно, здесь необходимо встречное движение. Мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение», — отметил Песков. До этого пресс-секретарь говорил, что тема взаимного признания вакцин Россией и ЕС находится на повестке дня, однако конкретных результатов пока нет.

Ранее посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Это, по словам Эдерера, должно снять ряд проблем, возникающих у российских путешественников. Помощник министра здравоохранения России Андрей Кузнецов сообщил, что Минздрав получил письмо Эдерера и готов встречаться и обсуждать инициативу.

Ранее госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС. Это препараты производства компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

9 февраля РФПИ сообщил, что EMA приняло заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС. Эксперты европейского регулятора весной приезжали в Россию, чтобы проинспектировать производство вакцины и ее клинические испытания. Глава департамента EMA по клиническим испытаниям и производственному процессу Фергюс Суини заявил, что регулятор использует одинаковые критерии для всех вакцин во время процедуры их одобрения. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что рассчитывает на одобрение «Спутника V» в ЕС осенью.

Ранее по теме: Песков ответил на вопрос о взаимном признании вакцин между Россией и ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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