Песков указал на взаимность в вопросе признания вакцин Россией и ЕС

«Ну конечно, здесь необходимо встречное движение. Мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение», — отметил Песков. До этого пресс-секретарь говорил, что тема взаимного признания вакцин Россией и ЕС находится на повестке дня, однако конкретных результатов пока нет.