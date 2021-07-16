Песков указал на взаимность в вопросе признания вакцин Россией и ЕС
Сертификаты зарубежных вакцин будут признавать в России, если российские вакцины будут признаны за рубежом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну конечно, здесь необходимо встречное движение. Мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение», — отметил Песков. До этого пресс-секретарь говорил, что тема взаимного признания вакцин Россией и ЕС находится на повестке дня, однако конкретных результатов пока нет.
Ранее посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Это, по словам Эдерера, должно снять ряд проблем, возникающих у российских путешественников. Помощник министра здравоохранения России Андрей Кузнецов сообщил, что Минздрав получил письмо Эдерера и готов встречаться и обсуждать инициативу.
Ранее госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС. Это препараты производства компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
9 февраля РФПИ сообщил, что EMA приняло заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС. Эксперты европейского регулятора весной приезжали в Россию, чтобы проинспектировать производство вакцины и ее клинические испытания. Глава департамента EMA по клиническим испытаниям и производственному процессу Фергюс Суини заявил, что регулятор использует одинаковые критерии для всех вакцин во время процедуры их одобрения. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что рассчитывает на одобрение «Спутника V» в ЕС осенью.