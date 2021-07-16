Авиакомпания назвала предварительную причину жесткой посадки Ан-28

«Пока причина — это отказ двух двигателей, почему — нет информации. Причем одновременно двух, это парадокс. В практике такого нет. Может быть, что-то с топливом, но это не подтверждено. Судно было в состоянии летной годности, замечаний по эксплуатации не было», — сообщил Богданов.