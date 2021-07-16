Авиакомпания назвала предварительную причину жесткой посадки Ан-28
У самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, одновременно отказали оба двигателя, сообщил «Ведомостям» гендиректор авиакомпании-эксплуатанта «Сибирская легкая авиация» Андрей Богданов.
«Пока причина — это отказ двух двигателей, почему — нет информации. Причем одновременно двух, это парадокс. В практике такого нет. Может быть, что-то с топливом, но это не подтверждено. Судно было в состоянии летной годности, замечаний по эксплуатации не было», — сообщил Богданов.
Он также подтвердил, что самолет найден, сейчас происходит эвакуация пассажиров.
Ранее пассажирский самолет Ан-28, выполнявший рейс Кедровый — Томск, совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. На борту находилось 19 человек, все они выжили.
В МЧС также сообщили, что в 14.36 мск обнаружили место жесткой посадки самолета и что все люди живы. Для эвакуации пассажиров направят вертолеты. Западно-Сибирское управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» после инцидента.