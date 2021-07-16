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Авиакомпания назвала предварительную причину жесткой посадки Ан-28

Ведомости

У самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, одновременно отказали оба двигателя, сообщил «Ведомостям» гендиректор авиакомпании-эксплуатанта «Сибирская легкая авиация» Андрей Богданов.

«Пока причина — это отказ двух двигателей, почему — нет информации. Причем одновременно двух, это парадокс. В практике такого нет. Может быть, что-то с топливом, но это не подтверждено. Судно было в состоянии летной годности, замечаний по эксплуатации не было», — сообщил Богданов.

Он также подтвердил, что самолет найден, сейчас происходит эвакуация пассажиров.

Ранее пассажирский самолет Ан-28, выполнявший рейс Кедровый — Томск, совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. На борту находилось 19 человек, все они выжили.

В МЧС также сообщили, что в 14.36 мск обнаружили место жесткой посадки самолета и что все люди живы. Для эвакуации пассажиров направят вертолеты. Западно-Сибирское управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» после инцидента.

Ранее по теме: Росавиация и Ространснадзор проведут проверки жесткой посадки Ан-28 под Томском

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных