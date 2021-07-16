Мишустин сообщил о двукратном увеличении числа желающих вакцинироваться

Премьер констатировал, что уровень распространения коронавируса в ряде регионов остается достаточно высоким, растет нагрузка на больницы и поликлиники, увеличиваются расходы на медицину. Правительство направит региональным властям дополнительно более 85 млрд руб., чтобы не допустить остановок в проведении плановых приемов пациентов. В июне на эти цели были выделены 25 млрд руб. Эти средства «позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь», объяснил Мишустин.