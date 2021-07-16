Мишустин сообщил о двукратном увеличении числа желающих вакцинироваться
Количество желающих вакцинироваться от коронавируса в России выросло почти в два раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает пресс-служба правительства.
«Все больше людей хотят сделать прививку от коронавируса. Количество желающих увеличилось почти в два раза. Многие уже хотят записаться на ревакцинацию», – сказал Мишустин. В связи с этим необходимо увеличить объемы производства вакцин и обеспечить их достаточное количество в субъектах, отметил он.
Премьер констатировал, что уровень распространения коронавируса в ряде регионов остается достаточно высоким, растет нагрузка на больницы и поликлиники, увеличиваются расходы на медицину. Правительство направит региональным властям дополнительно более 85 млрд руб., чтобы не допустить остановок в проведении плановых приемов пациентов. В июне на эти цели были выделены 25 млрд руб. Эти средства «позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь», объяснил Мишустин.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что значительные мобилизационные возможности российской системы здравоохранения позволяют «не загонять» страну в локдаун из-за коронавируса. Благодаря им Россия прошла первую волну коронавируса лучше, чем многие европейские страны, отметил он.
По данным оперативного штаба на 16 июля, в России за сутки выявили 25 704 новых случая коронавируса, 21 932 человека выздоровели, 799 умерли – это рекорд с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн заражений и свыше 146 000 летальных исходов от COVID-19.