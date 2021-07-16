Песков назвал позволяющий «не загонять» страну в локдаун фактор

«Без существенных сокращений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун, – это все происходит только потому, что безусловные возможности нашей медицины позволяют нам это делать», — сказал Песков. Благодаря этому Россия прошла первую волну коронавируса лучше, чем многие европейские страны. Эти мобилизационные возможности помогают стране и сейчас, в период второй волны COVID-19, отметил он.