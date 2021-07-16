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Песков назвал позволяющий «не загонять» страну в локдаун фактор

Ведомости

Значительные мобилизационные возможности российской системы здравоохранения позволяют «не загонять» страну в локдаун из-за коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Без существенных сокращений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун, – это все происходит только потому, что безусловные возможности нашей медицины позволяют нам это делать», — сказал Песков. Благодаря этому Россия прошла первую волну коронавируса лучше, чем многие европейские страны. Эти мобилизационные возможности помогают стране и сейчас, в период второй волны COVID-19, отметил он.

В то же время Россия недостаточно продвинулась в вакцинации населения, что приводит к «очевидным негативным последствиям», в частности, к росту смертности. Вирус стал более агрессивным и заразным. Однако протоколы лечения совершенствуются, а число вакцинированных увеличивается. Со временем это поможет минимизировать «эти печальные цифры», резюмировал Песков.

По данным оперативного штаба на 16 июля, в России за сутки выявили 25 704 новых случая коронавируса, 21 932 человека выздоровели, 799 умерли – это рекорд с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн заражений и свыше 146 000 летальных исходов от COVID-19. По общему числу случаев коронавируса Россия занимает пятое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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