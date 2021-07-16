Песков назвал позволяющий «не загонять» страну в локдаун фактор
Значительные мобилизационные возможности российской системы здравоохранения позволяют «не загонять» страну в локдаун из-за коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Без существенных сокращений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун, – это все происходит только потому, что безусловные возможности нашей медицины позволяют нам это делать», — сказал Песков. Благодаря этому Россия прошла первую волну коронавируса лучше, чем многие европейские страны. Эти мобилизационные возможности помогают стране и сейчас, в период второй волны COVID-19, отметил он.
В то же время Россия недостаточно продвинулась в вакцинации населения, что приводит к «очевидным негативным последствиям», в частности, к росту смертности. Вирус стал более агрессивным и заразным. Однако протоколы лечения совершенствуются, а число вакцинированных увеличивается. Со временем это поможет минимизировать «эти печальные цифры», резюмировал Песков.
По данным оперативного штаба на 16 июля, в России за сутки выявили 25 704 новых случая коронавируса, 21 932 человека выздоровели, 799 умерли – это рекорд с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн заражений и свыше 146 000 летальных исходов от COVID-19. По общему числу случаев коронавируса Россия занимает пятое место в мире.