«Яблоко» попросило ввести двухнедельный локдаун из-за COVID-19

По данным исследования сервиса Oprosso, 51,5% работодателей в России ждут нового локдауна из-за пандемии коронавируса, 62,3% заявили, что подготовились к новым ограничениям. В частности, 28% бизнесменов считают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев, 23,5% — бессрочно, 21% — несколько недель. 9% предпринимателей считают, что смогут перейти на дистанционку без потерь на полгода. 18% компаний заявили, что не смогут работать удаленно без потерь. В опросе приняли участие 1500 человек, представляющих розничные предприятия, сферу услуг, финансовый сектор и малые предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.