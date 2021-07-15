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«Яблоко» попросило ввести двухнедельный локдаун из-за COVID-19

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В России необходимо на две недели ввести режим нерабочих дней из-за роста смертности от коронавируса, а также высокого уровня заражений. Об этом говорится в обращении председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова к президенту России Владимиру Путину. Профинансировать простой бизнесу, а также ряд связанных с нерабочими днями пособий Рыбаков предложил за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Чтобы сохранить жизни и здоровье людей, а также поддержать экономику и бизнес, председатель партии «Яблоко» предложил президенту конкретные меры: срочно ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на 2 недели (с возможностью его продления еще на неделю)», — говорится в обращении Рыбакова, опубликованном на официальном сайте «Яблока». 

«За счет средств Фонда национального благосостояния компенсировать расходы работодателям по заработной плате, налоговым, страховым платежам. Всем сотрудникам, вынужденным уйти в двухнедельный отпуск, компенсировать за этот период не менее половины средней месячной заработной платы», — пояснил Рыбаков источник средств, из которого, по его мнению, следует взять деньги. Он также предложил принять отдельные программы помощи для самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, независимых работников сферы культуры и искусства, а также компенсировать гражданам 50% расходов на аренду жилья.

«Данные программы, помимо расходов по заработной плате, должны полностью покрыть расходы на арендные платежи и частично компенсировать выпадающие доходы», — пояснили в «Яблоке».

По данным исследования сервиса Oprosso, 51,5% работодателей в России ждут нового локдауна из-за пандемии коронавируса, 62,3% заявили, что подготовились к новым ограничениям. В частности, 28% бизнесменов считают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев, 23,5% — бессрочно, 21% — несколько недель. 9% предпринимателей считают, что смогут перейти на дистанционку без потерь на полгода. 18% компаний заявили, что не смогут работать удаленно без потерь. В опросе приняли участие 1500 человек, представляющих розничные предприятия, сферу услуг, финансовый сектор и малые предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.

Ранее сегодня оперштаб зафиксировал новый рекорд суточной смертности от коронавируса в России — погиб 791 человек. Более 700 смертей за сутки в России фиксируется десятый день подряд. За последние сутки коронавирус выявили у 25 293 человек. За сутки в России полностью выздоровели 21 493 человека. Общее число выздоровевших возросло до 5 278 976.

Ранее по теме: Российские компании оценили готовность к новому локдауну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных