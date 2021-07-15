«Яблоко» попросило ввести двухнедельный локдаун из-за COVID-19
В России необходимо на две недели ввести режим нерабочих дней из-за роста смертности от коронавируса, а также высокого уровня заражений. Об этом говорится в обращении председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова к президенту России Владимиру Путину. Профинансировать простой бизнесу, а также ряд связанных с нерабочими днями пособий Рыбаков предложил за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
«Чтобы сохранить жизни и здоровье людей, а также поддержать экономику и бизнес, председатель партии «Яблоко» предложил президенту конкретные меры: срочно ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на 2 недели (с возможностью его продления еще на неделю)», — говорится в обращении Рыбакова, опубликованном на официальном сайте «Яблока».
«За счет средств Фонда национального благосостояния компенсировать расходы работодателям по заработной плате, налоговым, страховым платежам. Всем сотрудникам, вынужденным уйти в двухнедельный отпуск, компенсировать за этот период не менее половины средней месячной заработной платы», — пояснил Рыбаков источник средств, из которого, по его мнению, следует взять деньги. Он также предложил принять отдельные программы помощи для самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, независимых работников сферы культуры и искусства, а также компенсировать гражданам 50% расходов на аренду жилья.
«Данные программы, помимо расходов по заработной плате, должны полностью покрыть расходы на арендные платежи и частично компенсировать выпадающие доходы», — пояснили в «Яблоке».
По данным исследования сервиса Oprosso, 51,5% работодателей в России ждут нового локдауна из-за пандемии коронавируса, 62,3% заявили, что подготовились к новым ограничениям. В частности, 28% бизнесменов считают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев, 23,5% — бессрочно, 21% — несколько недель. 9% предпринимателей считают, что смогут перейти на дистанционку без потерь на полгода. 18% компаний заявили, что не смогут работать удаленно без потерь. В опросе приняли участие 1500 человек, представляющих розничные предприятия, сферу услуг, финансовый сектор и малые предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.
Ранее сегодня оперштаб зафиксировал новый рекорд суточной смертности от коронавируса в России — погиб 791 человек. Более 700 смертей за сутки в России фиксируется десятый день подряд. За последние сутки коронавирус выявили у 25 293 человек. За сутки в России полностью выздоровели 21 493 человека. Общее число выздоровевших возросло до 5 278 976.