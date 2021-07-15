Российские компании оценили готовность к новому локдауну

Ранее власти нескольких регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников сфер торговли и услуг. В Москве работодатели должны провакцинировать 60% сотрудников к 15 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не обсуждает введение нового локдауна. Главный санитарный врач Анна Попова заявила, что сейчас нет таких рисков и угроз, которые говорили бы о необходимости вводить более жесткие ограничения.