Российские компании оценили готовность к новому локдауну
В опросе приняли участие 1500 человек, представляющих розничные предприятия, сферу услуг, финансовый сектор и малые предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.
По данным исследования, 28% бизнесменов считают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев, 23,5% — бессрочно, 21% — несколько недель. 9% предпринимателей считают, что смогут перейти на дистанционку без потерь на полгода. 18% компаний заявили, что не смогут работать удаленно без потерь для бизнеса.
Работодатели пояснили, что опыт локдауна весной 2020 г. помог их компаниям подготовиться к удаленной работе. 48% компаний оставили часть сотрудников на удаленке после снятия ограничений. 81% респондентов сообщил, что их ИТ-системы готовы к полноценной удаленной работе.
По мнению предпринимателей, не готовы к повторному локдауну сферы производства и розничных продаж. Также к удаленной работе не готова часть сотрудников. Из-за нового локдауна есть риски падения спроса, потери лояльных клиентов и сокращения сотрудников.
Аналитики отметили, что 73% предпринимателей положительно относятся к вакцинации сотрудников от коронавируса. В 42% компаний ввели материальные бонусы за прививку от коронавируса.
Ранее власти нескольких регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников сфер торговли и услуг. В Москве работодатели должны провакцинировать 60% сотрудников к 15 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не обсуждает введение нового локдауна. Главный санитарный врач Анна Попова заявила, что сейчас нет таких рисков и угроз, которые говорили бы о необходимости вводить более жесткие ограничения.