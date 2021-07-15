Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Российские компании оценили готовность к новому локдауну

Ведомости

51,5% работодателей в России ждут нового локдауна из-за пандемии коронавируса, 62,3% заявили, что подготовились к новым ограничениям, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Oprosso.

В опросе приняли участие 1500 человек, представляющих розничные предприятия, сферу услуг, финансовый сектор и малые предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.

По данным исследования, 28% бизнесменов считают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев, 23,5% — бессрочно, 21% — несколько недель. 9% предпринимателей считают, что смогут перейти на дистанционку без потерь на полгода. 18% компаний заявили, что не смогут работать удаленно без потерь для бизнеса.

Работодатели пояснили, что опыт локдауна весной 2020 г. помог их компаниям подготовиться к удаленной работе. 48% компаний оставили часть сотрудников на удаленке после снятия ограничений. 81% респондентов сообщил, что их ИТ-системы готовы к полноценной удаленной работе.

По мнению предпринимателей, не готовы к повторному локдауну сферы производства и розничных продаж. Также к удаленной работе не готова часть сотрудников. Из-за нового локдауна есть риски падения спроса, потери лояльных клиентов и сокращения сотрудников.

Аналитики отметили, что 73% предпринимателей положительно относятся к вакцинации сотрудников от коронавируса. В 42% компаний ввели материальные бонусы за прививку от коронавируса.

Ранее власти нескольких регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников сфер торговли и услуг. В Москве работодатели должны провакцинировать 60% сотрудников к 15 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не обсуждает введение нового локдауна. Главный санитарный врач Анна Попова заявила, что сейчас нет таких рисков и угроз, которые говорили бы о необходимости вводить более жесткие ограничения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных