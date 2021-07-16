Путин заявил о безопасности и надежности российских вакцин
Все российские вакцины от коронавируса безопасные и надежные, заявил президент России Владимир Путин на неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
«Отмечу, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасные и надежные», — сказал Путин.
Президент рассказал, что Россия активно продвигает локализацию производства своей вакцины за рубежом на основе трансфера технологий. Почти 70 стран, которые официально одобрили применение вакцины «Спутник V», подтвердили ее высокое качество, добавил Путин.
«С рядом иностранных предприятий, в том числе из экономик АТЭС, заключены контракты на выпуск «Спутника V» в совокупном объеме свыше 800 млн доз в год», — отметил он.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В некоторых регионах введена обязательная вакцинация сотрудников сфер торговли и услуг.