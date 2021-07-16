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Путин заявил о безопасности и надежности российских вакцин

Ведомости

Все российские вакцины от коронавируса безопасные и надежные, заявил президент России Владимир Путин на неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».

«Отмечу, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасные и надежные», — сказал Путин.

Президент рассказал, что Россия активно продвигает локализацию производства своей вакцины за рубежом на основе трансфера технологий. Почти 70 стран, которые официально одобрили применение вакцины «Спутник V», подтвердили ее высокое качество, добавил Путин.

«С рядом иностранных предприятий, в том числе из экономик АТЭС, заключены контракты на выпуск «Спутника V» в совокупном объеме свыше 800 млн доз в год», — отметил он.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В некоторых регионах введена обязательная вакцинация сотрудников сфер торговли и услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных