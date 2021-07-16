Экс-губернатору Кировской области предъявили новое обвинение

Никита Белых был задержан по обвинению в получении взяток в 2016 г. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отстранил его от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Пресненский суд 1 февраля 2018 г. приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн руб. за получение взятки в 400 000 евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. По эпизоду получения взятки в 200 000 евро от предпринимателя Альберта Ларицкого Белых был оправдан.