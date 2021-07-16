Экс-губернатору Кировской области предъявили новое обвинение
СКР по Кировской области предъявил обвинение бывшему губернатору Кировской области Никите Белых в преступлениях, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность РФ, с причинением тяжких последствий), сообщил СКР.
По версии следователей, в декабре 2011 г. Белых для создания видимости улучшения показателей своей деятельности обеспечил выделение денег из областного бюджета в АО «Кировская региональная ипотечная корпорация». Деньги якобы должны были пойти на строительство и приобретение жилья для бюджетников. При этом Белых понимал, что компания не имеет полномочий включать жилые помещения в специализированный жилищный фонд и управлять государственным или муниципальным жилищным фондом.
АО «К.Р.И.К.» получило 448 млн руб. и потратило их на текущие нужды. Купленные квартиры стали собственностью компании и не могли войти в специализированный жилищный фонд, не являлись служебными квартирами и сдавались на условиях льготной аренды. Белых активно освещал в СМИ реализацию программы «Служебное жилье», которая не была разработана и утверждена.
«Вышеуказанные действия Никиты Белых повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в причинении значительного материального ущерба, не включении жилых помещений, приобретенных АО «К.Р.И.К.», в специализированный жилищный фонд, в нарушении прав граждан на получение служебных жилых помещений для проживания на условиях договора найма служебного жилого помещения», — заявили в СКР.
Также в 2015 г. Белых обеспечил заключение сделки между АО «К.Р.И.К.» и одной из компаний региона на 320 млн руб. Затем он поручил распределить большую часть этих денег на нужды других компаний, которые были в «заведомо неплатежном состоянии», чтобы ненадолго улучшить их финансовое положение.
«Суммы задолженности не были возвращены в АО «К.Р.И.К.». В последующем решением Арбитражного суда Кировской области в пользу АО «К.Р.И.К.» с правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 млн руб., что причинило региональному бюджету материальный ущерб», — говорится в сообщении.
Никита Белых был задержан по обвинению в получении взяток в 2016 г. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отстранил его от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Пресненский суд 1 февраля 2018 г. приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн руб. за получение взятки в 400 000 евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. По эпизоду получения взятки в 200 000 евро от предпринимателя Альберта Ларицкого Белых был оправдан.