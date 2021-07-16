ФАС утвердила цены на упаковки вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила цены на упаковки вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник лайт», сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
«Установлены цены на упаковки вакцины «Спутник лайт» 50 доз и «Спутник V» 100 доз, которые составят 17 118 руб. и 43 340 руб. соответственно», – говорится в сообщении.
Ранее ФАС установила, что максимальная цена одной дозы вакцины «Спутник лайт» составляет 342,36 руб., а «Спутника V» – 866,81 руб. без учета НДС. Вакцинация от коронавируса в России проводится добровольно и бесплатно для граждан РФ в рамках услуг ОМС, напомнили в ведомстве.
В ноябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что одна доза вакцины «Спутник V» для других стран будет стоить менее $10. При этом для вакцинации потребуется две дозы, то есть в целом цена прививки составит не более $20.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».