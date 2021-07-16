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МЧС эвакуировало всех людей с борта совершившего жесткую посадку под Томском Ан-28

Ведомости

Спасатели успешно эвакуировали всех 18 человек с борта совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28, сообщает пресс-служба МЧС.

«Благодаря оперативной и слаженной работе всех экстренных служб РСЧС успешно была проведена спасательная операция пассажиров и экипажа Ан-28. На борту находилось 18 человек, включая экипаж», — сообщили в МЧС. Там уточнили, что вертолет Ми-8 с 12 пассажирами самолета летит из с. Бакчар в Томск, а остальные 6 человек будут доставлены в областной центр на автобусе.

Ранее сегодня пассажирский самолет Ан-28, выполнявший рейс Кедровый — Томск, совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. В 14.36 мск спасатели обнаружили место жесткой посадки самолета и сообщили, что все люди живы. Западно-Сибирское управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» после инцидента.

Позже гендиректор авиакомпании-эксплуатанта «Сибирская легкая авиация» Андрей Богданов назвал «Ведомостям» предварительную причину инцидента. По его словам, у самолета отказали оба двигателя. Богданов предположил, что отказ техники мог произойти из-за качества топлива и заверил, что воздушное судно было в состоянии летной годности, замечаний по эксплуатации не было.

Ранее по теме: Авиакомпания назвала предварительную причину жесткой посадки Ан-28

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных