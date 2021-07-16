МЧС эвакуировало всех людей с борта совершившего жесткую посадку под Томском Ан-28

«Благодаря оперативной и слаженной работе всех экстренных служб РСЧС успешно была проведена спасательная операция пассажиров и экипажа Ан-28. На борту находилось 18 человек, включая экипаж», — сообщили в МЧС. Там уточнили, что вертолет Ми-8 с 12 пассажирами самолета летит из с. Бакчар в Томск, а остальные 6 человек будут доставлены в областной центр на автобусе.