МЧС эвакуировало всех людей с борта совершившего жесткую посадку под Томском Ан-28
Спасатели успешно эвакуировали всех 18 человек с борта совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28, сообщает пресс-служба МЧС.
«Благодаря оперативной и слаженной работе всех экстренных служб РСЧС успешно была проведена спасательная операция пассажиров и экипажа Ан-28. На борту находилось 18 человек, включая экипаж», — сообщили в МЧС. Там уточнили, что вертолет Ми-8 с 12 пассажирами самолета летит из с. Бакчар в Томск, а остальные 6 человек будут доставлены в областной центр на автобусе.
Ранее сегодня пассажирский самолет Ан-28, выполнявший рейс Кедровый — Томск, совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. В 14.36 мск спасатели обнаружили место жесткой посадки самолета и сообщили, что все люди живы. Западно-Сибирское управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» после инцидента.
Позже гендиректор авиакомпании-эксплуатанта «Сибирская легкая авиация» Андрей Богданов назвал «Ведомостям» предварительную причину инцидента. По его словам, у самолета отказали оба двигателя. Богданов предположил, что отказ техники мог произойти из-за качества топлива и заверил, что воздушное судно было в состоянии летной годности, замечаний по эксплуатации не было.