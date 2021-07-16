Власти выплатят компенсации пострадавшим при аварийной посадке Ан-28
Власти Томской области выплатят компенсации пострадавшим при аварийной посадке самолета Ан-28, сообщил вице-губернатор региона Анатолий Рожков.
«Да, предполагаются компенсации пострадавшим, но размер зависит от тяжести травм. Пока выводы делать рано, надо сначала обследовать людей», — цитирует «Интерфакс» Рожкова.
Сегодня пассажирский самолет Ан-28, выполнявший рейс Кедровый — Томск, совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. На борту находилось 18 человек, все они выжили. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
В результате спасательной операции все находившиеся на борту самолета люди были эвакуированы, сообщали в МЧС.