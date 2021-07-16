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Власти выплатят компенсации пострадавшим при аварийной посадке Ан-28

Ведомости

Власти Томской области выплатят компенсации пострадавшим при аварийной посадке самолета Ан-28, сообщил вице-губернатор региона Анатолий Рожков.

«Да, предполагаются компенсации пострадавшим, но размер зависит от тяжести травм. Пока выводы делать рано, надо сначала обследовать людей», — цитирует «Интерфакс» Рожкова.

Сегодня пассажирский самолет Ан-28, выполнявший рейс Кедровый — Томск, совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. На борту находилось 18 человек, все они выжили. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В результате спасательной операции все находившиеся на борту самолета люди были эвакуированы, сообщали в МЧС.

Ранее по теме: МЧС эвакуировало всех людей с борта совершившего жесткую посадку под Томском Ан-28

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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