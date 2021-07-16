Власти выплатят компенсации пострадавшим при аварийной посадке Ан-28

Сегодня пассажирский самолет Ан-28, выполнявший рейс Кедровый — Томск, совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. На борту находилось 18 человек, все они выжили. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).