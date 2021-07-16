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Путин поручил правительству ввести запрет на вывоз леса-кругляка с 2022 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить все необходимое, чтобы с 1 января 2022 г. вступил в силу запрет на вывоз необработанного круглого леса, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля по итогам ХХ съезда партии «Единая Россия».

«Правительству РФ обеспечить введение с учетом ранее данных поручений с 1 января 2022 г. запрета на вывоз из Российской Федерации необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, контроль за его соблюдением», — говорится в поручении.

В нем также президент просит предусмотреть оснащение таможенных постов современными системами контроля, и при необходимости внести соответствующие изменения в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, и лесное законодательство РФ. Доклад правительство должно подготовить до 1 декабря 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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