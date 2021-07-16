Путин поручил правительству ввести запрет на вывоз леса-кругляка с 2022 года

«Правительству РФ обеспечить введение с учетом ранее данных поручений с 1 января 2022 г. запрета на вывоз из Российской Федерации необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, контроль за его соблюдением», — говорится в поручении.