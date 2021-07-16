Путин поручил правительству ввести запрет на вывоз леса-кругляка с 2022 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить все необходимое, чтобы с 1 января 2022 г. вступил в силу запрет на вывоз необработанного круглого леса, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля по итогам ХХ съезда партии «Единая Россия».
«Правительству РФ обеспечить введение с учетом ранее данных поручений с 1 января 2022 г. запрета на вывоз из Российской Федерации необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, контроль за его соблюдением», — говорится в поручении.
В нем также президент просит предусмотреть оснащение таможенных постов современными системами контроля, и при необходимости внести соответствующие изменения в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, и лесное законодательство РФ. Доклад правительство должно подготовить до 1 декабря 2021 г.