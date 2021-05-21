Россия введет новые пошлины на экспорт древесины
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 июля в России будут введены новые пошлины на вывоз древесины, сообщила пресс-служба правительства.
Пошлина на экспорт хвойных пород и дуба составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 куб. м соответственно. Ранее эти породы не облагались пошлиной. Ставка пошлины на экспорт бука и ясеня составит 10%, но не менее 50 евро за 1 куб. м. Ранее плата составляла 10 и 12 евро за 1 куб. м соответственно.
Пошлины будут действовать до конца года. Такая мера позволит ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на нее и стимулировать компании производить товары с высокой добавленной стоимостью. Также правительство прорабатывает по поручению президента России Владимира Путина более широкие ограничения на вывоз леса.
Ранее Путин поручил с 1 января 2022 г. ввести полный запрет на экспорт необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.