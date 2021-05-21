Россия введет новые пошлины на экспорт древесины

Пошлина на экспорт хвойных пород и дуба составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 куб. м соответственно. Ранее эти породы не облагались пошлиной. Ставка пошлины на экспорт бука и ясеня составит 10%, но не менее 50 евро за 1 куб. м. Ранее плата составляла 10 и 12 евро за 1 куб. м соответственно.