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Россия введет новые пошлины на экспорт древесины

Ведомости

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 июля в России будут введены новые пошлины на вывоз древесины, сообщила пресс-служба правительства.

Пошлина на экспорт хвойных пород и дуба составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 куб. м соответственно. Ранее эти породы не облагались пошлиной. Ставка пошлины на экспорт бука и ясеня составит 10%, но не менее 50 евро за 1 куб. м. Ранее плата составляла 10 и 12 евро за 1 куб. м соответственно.

Пошлины будут действовать до конца года. Такая мера позволит ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на нее и стимулировать компании производить товары с высокой добавленной стоимостью. Также правительство прорабатывает по поручению президента России Владимира Путина более широкие ограничения на вывоз леса.

Ранее Путин поручил с 1 января 2022 г. ввести полный запрет на экспорт необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Ранее по теме: Путин поручил с 2022 года запретить экспорт необработанной древесины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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