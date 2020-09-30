Путин поручил с 2022 года запретить экспорт необработанной древесины

«В единой системе должен производиться учет древесины и сделок с ней. Сегодня же звучало: сделки — на один объем, а вырубка — на другой объем. Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и ее вывоза за пределы Российской Федерации», — объяснил Путин. По его словам, это позволит ликвидировать «всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса», а также сделать более удобной работу добросовестных предприятий.