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Путин поручил с 2022 года запретить экспорт необработанной древесины

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Президент России Владимир Путин поручил правительству запретить вывоз за пределы страны необработанной древесины, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Поручаю с 1 января 2022 г. ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал Путин на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса. Президент отметил, что бесконтрольному вывозу необработанной древесины нужно поставить «жесткий заслон». Для этого надо еще активнее использовать цифровые технологии — запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех регионов правилам.

«В единой системе должен производиться учет древесины и сделок с ней. Сегодня же звучало: сделки — на один объем, а вырубка — на другой объем. Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и ее вывоза за пределы Российской Федерации», — объяснил Путин. По его словам, это позволит ликвидировать «всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса», а также сделать более удобной работу добросовестных предприятий.

Президент напомнил, что система учета древесины и сделок с ней должна заработать в пилотном режиме с 1 января 2021 г., а с 1 июля ее использование станет обязательным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных