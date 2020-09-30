Путин поручил с 2022 года запретить экспорт необработанной древесины
Президент России Владимир Путин поручил правительству запретить вывоз за пределы страны необработанной древесины, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Поручаю с 1 января 2022 г. ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал Путин на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса. Президент отметил, что бесконтрольному вывозу необработанной древесины нужно поставить «жесткий заслон». Для этого надо еще активнее использовать цифровые технологии — запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех регионов правилам.
«В единой системе должен производиться учет древесины и сделок с ней. Сегодня же звучало: сделки — на один объем, а вырубка — на другой объем. Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и ее вывоза за пределы Российской Федерации», — объяснил Путин. По его словам, это позволит ликвидировать «всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса», а также сделать более удобной работу добросовестных предприятий.
Президент напомнил, что система учета древесины и сделок с ней должна заработать в пилотном режиме с 1 января 2021 г., а с 1 июля ее использование станет обязательным.