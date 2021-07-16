Украина ужесточит требования для въезжающих из России
Киев намерен ужесточить требования для въезжающих из пяти стран, в том числе из России и Белоруссии, из-за «дельта»-штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
«Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует (вариант COVID-19 "дельта". — Прим. ред.) — это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС», — цитирует «РИА Новости» Данилова.
Он не исключил, что украинское правительство примет дополнительные меры по этим странам. При этом он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь.
Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Как сообщал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, «дельта»-штамм коронавируса втрое заразнее уханьского. А директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.