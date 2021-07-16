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Украина ужесточит требования для въезжающих из России

Ведомости

Киев намерен ужесточить требования для въезжающих из пяти стран, в том числе из России и Белоруссии, из-за «дельта»-штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

«Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует (вариант COVID-19 "дельта". — Прим. ред.) — это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС», — цитирует «РИА Новости» Данилова.

Он не исключил, что украинское правительство примет дополнительные меры по этим странам. При этом он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь.

Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Как сообщал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, «дельта»-штамм коронавируса втрое заразнее уханьского. А директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре заявили, что дельта-штамм COVID-19 втрое заразнее обычного

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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