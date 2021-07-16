Украина ужесточит требования для въезжающих из России

Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Как сообщал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, «дельта»-штамм коронавируса втрое заразнее уханьского. А директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.