Двух человек госпитализировали после жесткой посадки Ан-28
Пилота и пассажира Ан-28 госпитализировали после аварийной посадки самолета в Томской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
«Два человека госпитализированы после жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе — пилот и пассажир», — цитирует агентство собеседника.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, пилот Анатолий Прытков, управлявший самолетом, получил перелом ноги при приземлении.
В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре агентству сообщили, что при посадке один человек получил легкие травмы, но не уточнили, кто именно. А в пресс-службе областной администрации сказали, что медики на месте зафиксировали в основном ушибы и ссадины.
По словам губернатора Сергея Жвачкина, людей с самолета осмотрят в Томской областной клинической больнице, а затем — кому точно не понадобится медицинская помощь — развезут по домам. Ранее губернатор сообщил, что власти Томской области выплатят компенсации пострадавшим при аварийной посадке самолета Ан-28.
Сегодня пассажирский самолет Ан-28, выполнявший рейс Кедровый — Томск, совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. На борту находилось 18 человек, все они выжили. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).