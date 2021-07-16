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Двух человек госпитализировали после жесткой посадки Ан-28

Ведомости

Пилота и пассажира Ан-28 госпитализировали после аварийной посадки самолета в Томской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Два человека госпитализированы после жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе — пилот и пассажир», — цитирует агентство собеседника.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, пилот Анатолий Прытков, управлявший самолетом, получил перелом ноги при приземлении.

В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре агентству сообщили, что при посадке один человек получил легкие травмы, но не уточнили, кто именно. А в пресс-службе областной администрации сказали, что медики на месте зафиксировали в основном ушибы и ссадины.

По словам губернатора Сергея Жвачкина, людей с самолета осмотрят в Томской областной клинической больнице, а затем — кому точно не понадобится медицинская помощь — развезут по домам. Ранее губернатор сообщил, что власти Томской области выплатят компенсации пострадавшим при аварийной посадке самолета Ан-28.

Сегодня пассажирский самолет Ан-28, выполнявший рейс Кедровый — Томск, совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. На борту находилось 18 человек, все они выжили. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее по теме: Власти выплатят компенсации пострадавшим при аварийной посадке Ан-28

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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