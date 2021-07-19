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Строившее «Северный поток — 2» судно перешло в воды Германии

Ведомости

Судно «Академик Черский», строившее «Северный поток — 2», покинуло воды Дании перешло в воды Германии, где будет укладывать 2,6-километровый участок второй нитки газопровода, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно "Академик Черский" уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями», — сказали в пресс-службе, отметив, что соответствующие извещения мореплавателям опубликованы профильными германскими службами.

По данным портала MarrineTraffic, который отслеживает территорию нахождения судов, «Академик Черский» покинул воды Дании в ночь с 18 на 19 июля и уже находится в немецких водах. При этом судно «Фортуна» остается на данный момент в датских водах.

Ранее Германия выдала все разрешения на строительство «Северного потока — 2», заявил представитель минэкономики ФРГ Беате Барон на брифинге в Берлине. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. 10 июня Nord Stream 2 AG сообщила о техническом завершении строительства морской части первой нитки. 11 июня на первой нитке начались пусконаладочные работы по заполнению газопровода. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%.

Ранее по теме: Германия выдала все разрешения на строительство «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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