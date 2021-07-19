Строившее «Северный поток — 2» судно перешло в воды Германии
Судно «Академик Черский», строившее «Северный поток — 2», покинуло воды Дании перешло в воды Германии, где будет укладывать 2,6-километровый участок второй нитки газопровода, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу оператора проекта Nord Stream 2 AG.
«Трубоукладочное судно "Академик Черский" уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями», — сказали в пресс-службе, отметив, что соответствующие извещения мореплавателям опубликованы профильными германскими службами.
По данным портала MarrineTraffic, который отслеживает территорию нахождения судов, «Академик Черский» покинул воды Дании в ночь с 18 на 19 июля и уже находится в немецких водах. При этом судно «Фортуна» остается на данный момент в датских водах.
Ранее Германия выдала все разрешения на строительство «Северного потока — 2», заявил представитель минэкономики ФРГ Беате Барон на брифинге в Берлине. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. 10 июня Nord Stream 2 AG сообщила о техническом завершении строительства морской части первой нитки. 11 июня на первой нитке начались пусконаладочные работы по заполнению газопровода. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%.